Ramazanski dani Ševala i Davuda Kovačevića: Otac teravih-imam, a sin mujezin u Sukija džamiji

Ovog mubarek ramazana otac i sin, Ševal i Davud Kovačević, po prvi put su se zajedno našli u ulozi teravih imama i mujezina u Sukija džamiji. Ševal, inače profesor islamske vjeronauke, već treću godinu je teravih imam u najstarijoj maglajskoj džamiji, a Davud, učenik prvog razreda Gazi Husrev-begove medrese, odnosno softa, u rodnom gradu provest će svoju ramazansku praksu.

Davud odrastao uz džamiju

- Hvala Bogu koji nas je počastio da imamo Davuda za sina. Supruga i ja smo nastojali da uložimo maksimom u njegov odgoj, a mogu reći da je on odrastao uz džamiju. Davud je sa nepunih pet godina počeo da uči kur'ansko pismo, a vrlo brzo krenuo i u mekteb. Jeste ovo nova, značajna uloga koju je on ozbiljno prihvatio. Ponosan sam na njega, a i meni je kao teravih-imamu, on kao mujezin velika pomoć - naglasio je Ševal na početku razgovora.

Davud je pred kraj osnovne škole razmišljao gdje nastaviti školovanje. Razmišljao je o medicinskoj, elektrotehničkoj školi ili gimnaziji. Otac Ševal savjetovao mu je da ne zaboravi ni medresu, ali je njemu samom prepustio krajnju odluku.

- Nakon dugo razmišljanja ipak sam se odlučio za medresu. Dopada mi se škola, plan i program, a najviše mi se sviđaju vjerski predmeti za koje moje kolege i ja pokazujemo i najviše interesovanja, ali se ne zanemariju ni ostali. Učimo ih, rekao bih, s velikim ćejfom - ispričao nam je Davud i nastavio:

- Meni je cilj da bilo kakav zadatak, koji mi se povjeri, ispunim maksimalno odgovorno i što bolje. Čast mi je da je uz mene ovakav imam, da budemo u Sukiji tokom ramazana, a i džemat je vrlo lijep.

Mujezini – pozivaoci na spas i namaz

Ševalu su dani vrlo ispunjeni. Radi u školi, uči mukabele, tu su i ostali ibadeti tokom mubarek mjeseca, a i teravih imam je, kako rekosmo, u Sukiji.

- Život vjernika nikada nije naporan, posebno to nije u mubarek ramazanu. Bez obzira na obaveze kojima su ispunjeni dani, a one iziskuju svakako puno snage i svakako žrtvovanja. Ali, šta je život vjernika ako nije žrtva. Posebno mi je drago što sam već treću godinu teravih-imam u Sukija džamiji, ne samo što je najstarija u Maglaju, nego i što njen naziv dolazi od arapskog glagola "seka" što znači napiti se vode ili utoliti žeđ, a u vjerničkom životu voda je izvor života, voda je čistoća, ogledalo jednog vjernika je njegova čistoća koje ne može biti bez vode. Kaže se da Allah voli one koji se mnogo čiste, zato je Sukija mjesto gdje trebamo napojiti svoju dušu duhovnom hranom. Ovo je prilika da ljudi koji žive u mahali iskuse taj vjernički dio, osjete slast ramazana koju im pokušavam približiti i kroz prigodne vazove. Svako ima svoju žrtvu, pa tako i domaćica koja svakodnevno priprema iftare i sehure, kada vidi svoju porodicu na okupu kako iftari, nikako ne može biti umorna. Tako ni vjernik, bez obzira na sve obaveze, nikada ne može biti umoran. Uvijek kažemo Hvala Bogu - poručuje Ševal.

Davud priča da ga posebno raduje kada vidi da je u džamijama sve više mladih ljudi u safovima.

- To je znak da se imamo na koga osloniti i kao društvo i kao ummet. Muhamed a.s. je rekao da će najistaknutiji i najviđeniji ljudi na Sudnjem danu biti mujezini. Oni su pozivaoci na spas i pozivaoci na namaz, pa mi je zato još i važnije što sam mujezin u Sukiji tokom mubarek ramazana - dodaje Davud.

Svaki sehur je novi početak

Ševal i Davud nam pričaju da supruga i majka Admira za ramazan najčešće priprema tradicionalna jela, jela koja se "čuvaju" isključivo za ramazan i uglavnom ispunjava Davudove želje.

- Iftar je nešto više od hrane, to je okupljanje, razgovor, to su dragocjeni ramazanski djelići koji nas trebaju čuvati do naredne godine, do narednog ramazana, da vidimo da smo kao vjernici ponosni i sretni što možemo okupiti rodbinu, prijatelje i komšije na iftaru. Da taj iftar prije svega u percepiji bude ambijent a ne da fokus bude isključivo na hrani. A na hastalu ima svega, elhamdulillah, treba se Bogu zahvaliti na svemu - kaže Ševal, a Davud nastavlja:

- Ja sehur svaki put doživljavam kao novi početak, rekao bih novi duševni početak i ako postite vaša duša se ipak hrani imanom. Iftar kojim vjernici završavaju post meni je posebna radost poput namaza ili mukabele. To okupljanje porodice tokom iftara i sehura posebno je važno.

Kakvu su poruku uputili Ševal i Davud Kovačević, kako najbolje iskoristiti preostale dane mubarek mjeseca?

- Trebamo cijeniti svoje vrijeme jer nam je to najvrijedniji resurs u životu. Jer i Bog u hadisu l kudsiji kaže: "Ja sam vrijeme", pa tako i Ramazan trebamo iskoristiti da bismo se mi kao osobe "istrenirali" na smirenost, strpljivost ali i kako bi što više bili milosrdni - odgovorio je Davud.

- Navodi se u predaji od Poslanik a.s. da što više izgovaramo la ilaha illallah, neka nam ne bude teško, dalje traženje oprosta – estagfirullah, tražiti zaštitu od džehenemske vatre i da što više tražimo da nas Allah dž.š. počasti sa dženetom. Ove četiri preporuke, našeg Plemenitog odabranika Muhammeda a.s., potrebno je što više iskoristiti tokom ramazana, uz naravno sve ostale blagodati koje donosi ovaj mubarek mjesec - poručio je Ševal Kovačević za Maglaj.net.