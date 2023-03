Nikšić o situaciji u SDP-u: Može se promijeniti stav da ulazimo u vlast

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić oglasio se na saopćenjem u kojem je komentirao stavove članova svoje stranke.

- Brojna su otvorena pitanja i pozivi medija da komentarišem izjave pojedinih državnih i partijskih funkcionera SDP-a kojima smo posljednjih dana u javnosti svjedočili. Neki od njih su javno propitivali određene odluke, drugi hvalili, treći problematizirali stavove naših partnera i njihova kadrovska rješenja.

Stranka otvorena za različita mišljenja

Teško da možete naći moje javno odgovaranje bilo kojem članu ili članici SDP-a čak i kad je za to bilo puno više razloga, pa nećete ni sada. Želim istaći kako je tako nešto u demokratskim državama uobičajeno. Međutim javnost u BiH je, nažalost, navikla na liderske stranke u kojima se malo ko usuđuje izraziti mišljenje različito od mišljenja predsjednika stranke, a kamoli kritike. SDP nije takva stranka - naveo je Nikšić.

Kaže da je SDP demokratska stranka otvorena za različita mišljenja.

- Moja vrata su uvijek bila i ostala otvorena za razgovor. Mnogo puta do sada ste mogli čuti da naši funkcioneri iznose svoje stavove bez bojazni da će se to negativno odraziti na njih. SDP je i jedina stranka u BiH u kojoj predsjednika stranke biraju svi članovi stranke po principu ‘jedan član, jedan glas’. Mi cijenimo individualnost naših članova, jer je u tome naše bogatstvo i snaga. U SDP BiH nijedna odluka nije takva da se ne može promijeniti, uz jake argumente i podršku većine. Podrška većine je ključni pojam. Kada se radi o značajnim odlukama stranke, ja ću u javnosti zastupati one stavove koje je odobrila većina, pa čak i ako su moji stavovi suprotni od toga. To je bit demokratije - naveo je Nikšić.

Predsjednik SDP-a je za ponedjeljak najavio sjednicu Predsjedništva stranke.

U ponedjeljak sjednica Predsjedništva SDP-a

- U ponedjeljak je sjednica Predsjedništva SDP BiH, u narednu subotu sjednica Glavnog odbora SDP BiH na kojoj svako ima priliku iznijeti svoj stav, da ga argumentuje i pokuša druge uvjeriti da je to najbolje rješenje. Na kraju, organi SDP BiH mogu promijeniti dosadašnji stav da trebamo praviti Vladu. I tada treba prihvatiti rješenje koje je dobilo podršku većine, bez ljutnje ko jeste ili nije za takvo rješenje. Uostalom, takva je situacija i na izborima kada svaki pojedinac treba prihvatiti predstavnike koje je većina izabrala - kazao je on.

Ali, ističe, dok se ne promijeni stav organa stranke njegova je obaveza, kao i drugih funkcionera da poštuju i provode postojeće odluke.

- Naravno da će funkcioneri SDP-a i dalje otvoreno govoriti ono što misle, ali i poštovati odluku organa, čak i ako ona ne odražava njihovo razmišljanje. To je posebno bitno u periodima kada se donose vrlo značajne odluke za sve građane i kada svako do nas treba da razmisli da li to donosi nešto dobro za građane ili pomažu onima koji su građane i doveli u ovako težak položaj - zaključio je on.