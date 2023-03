Šteta podržao Nikšića: Funkcioneri SDP-a će poštivati odluke organa

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić oglasio se saopćenjem u kojem je komentirao stavove članova svoje stranke.

- Moja vrata su uvijek bila i ostala otvorena za razgovor. Mnogo puta do sada ste mogli čuti da naši funkcioneri iznose svoje stavove bez bojazni da će se to negativno odraziti na njih. SDP je i jedina stranka u BiH u kojoj predsjednika stranke biraju svi članovi stranke po principu ‘jedan član, jedan glas’. Mi cijenimo individualnost naših članova, jer je u tome naše bogatstvo i snaga. U SDP BiH nijedna odluka nije takva da se ne može promijeniti, uz jake argumente i podršku većine. Podrška većine je ključni pojam. Kada se radi o značajnim odlukama stranke, ja ću u javnosti zastupati one stavove koje je odobrila većina, pa čak i ako su moji stavovi suprotni od toga. To je bit demokratije - poručio je, između ostalog, Nikšić.