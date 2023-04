Nermin Nikšić poručio: Naša dobra volja za saradnju ima svoje granice

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, objavio je status na Facebooku, uoči sutrašnje sjednice Predsjedništva ove stranke.

Status prenosimo u cjelosti:

- Spadam u red onih ljudi koji misli da je dovoljno da rade svoj posao, vrijedno i naporno, i da će drugi da ih cijene prema svemu onome što su postigli i uradili, a ne prema tome koliko su glasni bili. Također, ne mislim da moram svaki dan biti na nekoj televiziji i drugim medijima, već nastojim dozirati svoje medijske istupe. Zbog toga me moji saradnici, ali i ljudi koji se bave odnosima s javnošću, stalno kritikuju. Godinama sam odbijao njihove savjete i fokusirao sam se na rad i postizanje rezultate, dok su drugi popularnost stjecali galamom i lažnom brigom za građane. Sada uviđam da sam pogriješio. U današnje doba društvenih mreža i brzog protoka informacija, više se cijene političari koji ništa ne rade, a puno pričaju, nego oni koji puno rade, a ništa ne pričaju. Shvatio sam da i dalje trebam predano raditi najbolje što mogu, ali da moram početi o tome i pričati. Zato ću sa vama podijeliti neka svoja razmišljanja i viđenja današnjeg političkog trenutka.

Razgovor i dogovor

U BiH je skoro nemoguće da jedna stranka na izborima osvoji toliko glasova da može sama formirati vlast. Potpuno sam uvjeren kako za demokratiju nije ni preporučljivo da sva moć bude u rukama jedne stranke. Zbog toga je sposobnost kompromisa preduslov za ulazak u vlast i uspješno vođenje političkih procesa. Politika jeste sposobnost upravljanja, a u Bosni i Hercegovini možda više nego bilo gdje drugo to je i sposobnost postizanja kompromisa. Razgovorom i dogovorom pokazujemo odvažnost i nesebičnost, dok odbijanjem postizanja kompromisa, kada to očito nanosi nesagledive posljedice za društvo, kao što je to bio slučaj u zadnjih osam godina, pokazujete sebičnosti i neodgovornosti.

Prema rezultatima izbora, SDP je vlast mogla formirati sa SDA i HDZBiH. I vjerovatno su u pravu svi oni koji tvrde da bi u toj kombinaciji, koristeći nezavidan položaj u kojem se SDA nalazi, SDP dobila znatno više funkcija nego što će dobiti u konstelaciji za koju smo se odlučili. Nekim strankama je ulazak u vlast cilj, a nekima je to sredstvo za provođenje politika i obećanja koje su dali građanima. Mi u SDP smo izabrali teži put, sa manje funkcija ali uz jaku želju da pokušamo pokrenuti Bosnu i Hercegovinu sa mrtve tačke u koju su je doveli oni koji nisu bili spremni na kompromis i kojima su fotelje bile jedini cilj.

Odlučili smo da ostanemo vjerni svojim koalicionim partnerima, s kojima smo postigli zavidne rezultate u Kantonu Sarajevu. Svako od nas je u pregovore ušao sa različitim željama i idejama. Nije to jednostavno ukomponovati, ali smo se uspjeli dogovoriti jer nam pojedinačne pozicije nisu važnije od dobrobiti građana.

Prihvatili smo taj teži put iako smo znali da to znači traženje kompromisa sa strankama sa kojima smo do jučer bili na suprotnim stranama, a koje su građani izabrali da ih predstavljaju. Sa tim strankama imamo više stvari u kojima se ne slažemo, nego onih oko kojih se slažemo. Umjesto da se fiksiramo na razlike, koje teško možemo prevazići, mi smo se odlučili fokusirati na ono u čemu se slažemo i na tome želimo graditi našu suradnju. Zadnjih osam godina smo vidjeli u kakav bezdan nas je dovela politika fokusiranja na razlike, a građani su platili račun za sve to.

Prihvatili smo taj teži put iako smo znali da to podrazumijeva i mukotrpne pregovore sa stankama koje su dobile manji broj glasova ali imaju velike apetite i koje su, pri tome, sklone provokacijama i ucjenama da će otići sa strankama, koje smo mi odlučno odbili.

Prihvatili smo taj teži put iako smo znali da ćemo zbog toga primati teške udarce, napade, optužbe i prijetnje od onih koji odbijaju prihvatiti poraz i koji su tako dugo u vlasti da im i sama pomisao na odlazak u opoziciju izaziva neopisiv strah i paniku.

Pravimo greške

Prihvatili smo taj put iako i unutar stranke treba praviti kompromis i pomiriti različita mišljenja i ambicije. I kod nas ima onih koji, vjerovatno u dobroj vjeri, ne pokazuju razumijevanje ni želju da sagledaju širu sliku. Neophodno je napraviti balans između poštivanja svakog individualnog stava i stava većine. Naravno da je i tu važno doći do kompromisa koji svima omogućava argumentirano zalaganje svakoga za njegove stavove, ali i poštivanje odluka organa.

Na tom putu pravimo i greške, ali te greške nastojimo ispraviti u skladu sa prijedlozima i kritikama koje dobijamo od građana. Odlučili smo se preuzeti odgovornost i pokušati promijeniti stanje u zemlji. Hoćemo li uspjeti ne znam, ali sam uvjeren da bi neuspjeh bio ako ne bismo ni pokušali.

Odlučni smo da uspostavimo vlast koja će zajedničkim snagama građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini vratiti nadu i vjeru u bolje sutra. Pozicije u vlasti ćemo koristiti za unapređenje života građana, a ne za sopstvenu promociju i bogaćenje. Mi smo se odlučili na kompromis, ali ne i na kompromitovanje. Neka našu odlučnost na postizanje kompromisa niko ne shvati kao našu slabost nego kao pruženu ruku za saradnju. Naša dobra volja prema svima onima koji to ne znaju cijeniti, ima svoje granice.