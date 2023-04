Karić: Nastavljamo sa izgradnjom biciklističke staze na području Općine Novo Sarajevo

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić najavila je novi projekat na području glavnog grada BiH, a riječ je o izgradnji biciklističke staze na području Općine Novo Sarajevo, od Čengić Vile do Otoke u smjeru Ilidže.

- Nastavljamo sa izgradnjom biciklističke staze na području Općine Novo Sarajevo od lll do VI transverzale. Planirano je da se izvrše radovi spajanja biciklističke staze od Čengić Vile do Otoke u smjeru prema Ilidži, te da se izvrše radovi na spajanju biciklističke staze od Otoke do Vilsonovog šetališta – napisala je Karić na Facebooku.