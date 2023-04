Iako je kalendarski prvi dan proljeća bio 20. marta, glavni grad Bosne i Hercegovine jutros se probudio prekriven bijelim pokrivačem.

Kako navode iz FHMZ-a, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U Bosni lokalno i povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni.