Uskoro počinje obnova u ratu srušene Gornje džamije: Ramazanske svečanosti u posebnom ozračju

Vjernici islamske vjere u gradu Doboju, koji leži na tri rijeke Bosni, Spreči i Usori, nekada na najvećoj željezničkoj raskrsnici u našoj zemlji, s posebnim ushićenjem provode ramazan, mjesec u kome se u ubadetu provode dani i noći.

Ramazan je radost, lijek za dušu i tijelo, mjesec oprosta, molitve, ali poseban je osjećaj ramazan postiti i Bajram dočekati u povratničkim mjestima, u svom zavičaju, pred svojom džamijom, sa svojima ukućanima, komšijama, džematlijama.

Čuju se ezani

Kazao nam je to nedavno, uoči iftara i teravih-namaza, Ibrahim ef. Halilović, glavnim imam MIZ Doboj, u čijem se sastavu nalaze i džemati u Doboj-Istoku i Doboj-Jugu (koji se nalaze u FBiH).

- Ono što je nama posebna radost je to što smo poslije rata sagradili sve porušene džamije, što se s njih čuju ezani, što su džamije dosta popunjene. Od Sjenine, Grapske, Sjenine Rijeke, Bukovičkih Čivčija, Suhog Polja, Prijedjela, Ševalija, Orašja, Čaira, Miljkovca, Plana Alibegovaca (RS), pa do nekoliko džemata u Doboj-Jugu i Doboj-Istoku u FBiH. Kad to vidimo, srce nam je puno, pa smo se i mi u MIZ potrudili i pripremili dosta ramazanskih aktivnosti, da upotpunimo naše radosti - kazao je ef. Halilović.