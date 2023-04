Kasumović o protestima rudara: Ovo ima veze s odlazećom vlasti, lako je gladne ljude zloupotrijebiti

Dvanaesti dan rudari RMU Zenica pokušavaju dobiti plaću i topli obrok i poručuju sve je ovo politički motivirano. Uprava rudnika traži od gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića da deblokira račun. Gostujući na N1, Kasumović je rekao "nećemo oprostiti zatezne kamate i deblokirati račun."

- Ovo je klasična zamjena teza i suosjećam se s rudarima. Ovo apsolutno s politkom nema veze, osim s politikom odlazeće vlasti koje je rudare spinovala da dolaze pred Gradsko vijeće. Grad Zenica nikome nije dužna. Ovo je dug od 2005., 2006. i 2007.. Potpisivali smo reprograme ranije, njih 16, i nikada nisu ispoštovali. Lako je gladne ljude zloupotrijebiti. Oni su dio koncerna koji stotine miliona KM dijeli i Grad Zenica nema nadležnost. Nisam ih ja blokirao, već porezna uprava - kaže Kasumović.

Štitio imovinu grada

Dodao je kako građani moraju znati da ja po statutu Grada Zenica on štitio imovinu grada, jer je to dug rudnika prema gradu. Podsjetio je da zbog toga što je štitio imovinu grada bio i uhapšen.

- Uhapšen sam jer sam autobusku stanicu u Zenici uknjižio na građane Zenice i onda sam uhapšen. Ako me kantonalno tužilaštvo neće uhapsiti, ja ću potpisati deblokadu računa. To je prihod Grada Zenice, taj dug koji imaju prema gradu. Ako tužilaštvo da potpis i garanciju, ja ću otpisati zatezne kamate. Šesnaest puta nisu ispoštovali dogovor s nama - rekao je .

Rekao je da ima pravo na gosišmnji odmor i da zbog toga nije došao pred rudare i da on njima ništa ne duguje.

- Imam pravo na godišnji odmor nakon godinu dana rada. Kako će ovo biti vanredna situacija? Grad Zenica nikome nije dužan. Ja sam u kontaktu s njima, rudarima, i kažu da ih je Senad Sarajlić bivši direktor prodao, to mi kažu. On je sad direktor u Elektorprivredi. Dva mjeseca ne platiti električnu energiju, bit ćete isključeni. Dosta su Zeničane pljačkale funkcije u Sarajevu i ja to ne dozvoljavam - kazao je.

O otpisivanju zateznih kamata

Na tvrdnje da je nekim pravnim subjektima i firmama Kasumović otpisao zatezne kamate, a da to ne želi rudarima, kaže:

- Nikada im nisam opraštao i nikada nisu imalu dugovanja. To su izmišljotine. Niti jednom javnom preduzeću nisam praštao dugove jer nije bilo potrebe za tim. Nikome od pravnih subjekata nije ništa oprošteno. Ako tužilaštvo naloži da stavim potpsis, ja ću deblokirati račun - kazao je Kasumović.