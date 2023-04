Lendo: Ne može blokirati Vladu onaj ko poštuje Ustav i zakon

Ključ nije kod mene u džepu, on je u bravi, ne blokiram ja Vladu - izjavio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Refik Lendo.

Potpredsjednik Lendo bio je gost emisije "Aktuelno" BIR televizije, gdje je, između ostalog, govorio o uspostavljanju vlasti u FBiH, kao i formiranju nove Vlade.

"Pozivam da se držimo Ustava"

- Građani Federacije, svih dobi, su se prvi put zainteresirali kako se formira Vlada, pročitali su ustavne kategorije. Danas su građani potpuno upoznati da je to zakonska i ustavna kategorija i svima je jasno da rukovodstvo, predsjednik i dva potpredsjednika, treba da imenuju Vladu. Ako ja poštujem Ustav i zakon kako je to definirano, ne vidim razlog kako ja mogu da "sa svojim ključem" blokiram. Svo vrijeme pozivam da se držimo Ustava i zakona da formiramo Vladu Federacije, građani to očekuju. Vlada Federacije se može formirati na način na koji je to Ustav rekao. "Osmorka" nastoji da ovu ustavnu kategoriju zaobiđe, i samim tim, onaj ko to zaobilazi, on blokira Vladu Federacije.

Prema tome, "ključ" nije kod mene u džepu, i s druge strane ne može blokirati Vladu onaj ko poštuje Ustav i zakon - naglasio je Lendo.

Krajnji rok za formiranje Vlade FBiH

On se osvrnuo i na činjenicu da je krajnji rok za formiranje nove Vlade 6. april.

- To je zakonski okvir, međutim, ništa se neće desiti ako se to ne riješi do 6. aprila. Predsjednica je napravila prijedlog Vlade, odluku Vlade, koja je neustavna, nelegalna. Prije nekoliko dana je nama potpredsjednicima dostavila tu odluku, i ona je u potpunosti protuzakonita. Donijela je sama Vladu, a onda tražila naknadnu saglasnost. To se tako ne radi. "Tri brave" koje jesu na vratima moraju biti otključane. Predsjednicina odluka je nekompletna. Jučer sam odgovorio da kršiti Ustav neću, nisam dao saglasnost. Imam informaciju da je gospodin Igor jučer dao saglasnost, kako su to Čović i HDZ tražili. Oni su tražili da tačno u ponedjeljak to mora uraditi. Nažalost, on je tu pao pod utjecaj.

Ja nisam i neću. Prema tome, obavijestio sam gospođu Lidiju da moj ključ neće dobiti, jer je protuzakonit - kazao je Lendo.

Odluka Stojanovića

Govoreći o odluci potpredsjednika Igora Stojanovića da da saglasnost za formiranje Vlade, Lendo je kazao da "ne bih puno komentarisao odluke kolege Igora, on kao potpredsjednik ima pravo".

- Mislim da je bio krenuo da učestvuje u kreiranju Vlade, kada su u pitanju ljudi, ministri, što je sasvim uredu. S druge strane je pokazao da od potpredsjednika zavisi hoće li biti imenovanja Vlade. Prema tome, to je jedan pokazatelj da bez saglasnosti potpredsjednika, gospođa Lidija nije mogla to završiti. "Osmorka" se dogovorila, na neki način opet pala pod utjecaje HDZ-a i drugih političkih partija - ocijenio je Lendo.

Govorio je i o tome kakvi se potezi mogu očekivati od visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), te međunarodne zajednice, greškama koje je pravila Stranka demokratske akcije, te kako bi se oni danas, da su u vlasti sa HDZ-om ili SNSD-om, ponašali prema Čoviću i Dodiku, i brojnim drugim pitanjima.