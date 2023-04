Sudija Perić izdvojio mišljenje: Pogrešno tumačenje zakona ne može biti krivično djelo

U Sudu BiH danas je Sudsko vijeće, kojim je predsjedavao Branko Perić, izreklo prvostepenu presudu u aferi "Respiratori".

Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić proglašeni su krivima. Kako je obrazložio Perić, koji je izdvojio mišljenje tokom izricanja presude, Fadil Novalić osuđen je na četiri, Fahrudin Solak na šest, a Fikret Hodžić na pet godina zatvora.

Krivim je proglašena i "Srebrena malina", kompanija putem koje je nabavljeno 100 respiratora. "Srebrena malina" mora platiti 200.000 KM kazne.

Nije praksa

Perić je kazao da je svjestan da to nije praksa, ali će ipak pročitati svoje izdvojeno mišljenje čija je suština da svaka zloupotreba ne mora biti i krivično djelo.

U izdvojenom mišljenju on smatra da tužioci nisu uspjeli dokazati da su se osuđeni udružili da bi na kriminalan način nabavili respiratore.

Perić je dodao da su tužioci kao dokaze iznijeli poruke iz Viber grupe iz kojih mnogo toga nije jasno. Kazao je i to da poruka "Poslao me Asim" ne može biti gledana na način na koji je to urađeno, jer, kako kaže, on može znati ko je Asim, ali nije precizirano i definisano na koga se misli.

Hrabra odluka

Ponovio je da je namjera u to vrijeme kada je vladala pandemija koronavirusa neko morao donijeti tu hrabru odluku da se nabave respiratori te da ne vidi namjeru da se bilo ko želio okoristiti, već da je to učinjeno u korist zdravlja građana, ali je saglasan za to da se trebala formirati komisija koja bi donosila odluke kada je riječ o nabavci medicinske opreme, ali smatra i da bi se i ona našla na optuženičkoj klupi.

Dodao je i to da Fadil Novalić kao premijer nije radio ništa drugo što nisu radili svi premijeri u svijetu. Kazao je i to da zbog situacije kakva je bila, većina zemalja je naručila respiratore koji još stoje u skladištima, jer upravo zbog toga što se nije znalo kako će se pandemija završiti i u kojem smjeru ići. Dodao je i to da loše i pogrešno tumačenje zakona ne može biti krivično djelo.