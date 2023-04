Politički put Novalića: Od "pojačanja" iz privrede, preko američke crne liste do presuđene osobe

Premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić osuđen je prvostepeno danas na četiri godine, a ono što je interesantno je njegov profesionalni i politički put.



Njemu je prva politička funkcija bila aktuelna, a to je mjesto premijera u Vladi FBiH. On je u martu 2015. godine imenovan na ovu funkciju, što je tada bilo veliko iznenađenje, s obzirom da je u političkom svijetu predstavljao anonimusa.

Iz SDA su to pravdali da nakon perioda kada su imali ljude koji su dugo u politici na najvišim funkcijama, sada žele jedno novo ime, osobu koja će biti „pojačanje iz oblasti privrede“. Istina je da je Fadil Novalić bio osoba iz oblasti privrede, ali ni taj njegov put nije bio bez kontroverzi.

U kompaniji CIMOS u Gradačcu je bio smijenjen sa mjesta direktora zbog sumnji u zloupotrebu položaja. Tada su naveli iz kompanije da je smijenjen zbog „neizvršavanja odluke Skupštine po pitanju imenovanja prokuriste i smanjivanja ovlasti direktora, kršenja individualnog ugovora o radu tj. isplate više plaće od ugovorene i sumnje u višekratnu zloupotrebu položaja.“

Već po dolasku na funkciju Novalić se našao u problemima, jer se brzo na dnevnom redu našao Zakon o radu, zbog kojeg su na ulice izašli predstavnici brojnih sindikata. „Preživio“ je to Novalić nekako, zakon je prošao, a onda su ga dočekali i protesti boraca, ali ipak je dočekao izbore 2018. godine na premijerskoj funkciji.

Napravio sebi problem 2018.

Ono što je bilo vidljivo sve vrijeme da Fadil Novalić nije rječit i pratili su ga brojni gafovi. Govorio je o „borbi protiv antifašizma“, čestitao „25. Novembar - Dan nezavisnosti“ i brojni drugi.

Ipak, ozbiljniji problemi, iako možda tada nije bio toga ni svjestan, nastupaju pred izbore 2018. godine. Tada se on, vjerovatno po prijedlogu nekoga iz stranke, odlučuje da zloupotrijebi lične podatke penzionera, kako bi im poslao pismo u kojem su navedeni svi hvalospjevi na račun Vlade koju on predvodi. Naravno, jedini cilj je bilo prikupljanje glasova stranci, jer on nije bio kandidat na izborima, a očito je za njega još tada bio rezervisan još jedan premijerski mandat.

Zbog ovakve zloupotrebe penzionera četiri godine kasnije završava na američkoj crnoj listi.

Na kraju je pismo Fadila Novalića bilo i suvišno, jer se nova Vlada Federacije BiH nakon izbora 2018. godine nije ni imenovala, a tada kreće potpuna apokalipsa za premijera u tehničkom mandatu.

2020. godine kreće pandemija koronavirusa u BiH, kao najveći izazov za čovječanstvo u ovom milenijumu, ali neki su očito u tome vidjeli i priliku. Tako Fadil Novalić preko tadašnjeg direktora FUCZ Fahrudina Solaka posao nabavke najbitnije stvari u tom trenutku dodjeljuje kompaniji koja se bavi poljoprivredom Srebrenoj malini, čiji je direktor Fikret Hodžić. Naravno, kroz poruke koje su poslije osvanule u medijima je bilo jasno da to oni nisu sami radili, nego uz pomoć nekoliko ljudi bliskih SDA.

Optuživanje medija

Valjda se očekivalo da će to, kao i brojne stvari u ovoj državi, proći neopaženo, ali zahvaljujući medijima i gnjevu građana zbog zloupotreba u najgorem periodu, Tužilaštvo uzima posao u svoje ruke i počinje se baviti vjerovatno i najosjetljivijim predmetom iz ove oblasti u BiH od rata.

Već prilikom hapšenja premijera Novalića počinje propaganda iz režimsko-botovskih krugova da neće ko imati da potpiše isplatu penzija, kako bi se stvorio pritisak da se on oslobodi. Brzo je pušten da se brani sa slobode, a onda počinje jedna, u demokratskom svijetu neviđena praksa. Naime, nakon što je prihvaćena optužnica Novalić je nastavljao da obnaša funkciju i nerijetko su se dešavale situacije da on sa suđenja ide na sjednice Vlade, gdje se raspravljalo o milionskim projektima.

Bakir Izetbegović i dio njegovih poslušnika iz stranke uporno je branio Fadila Novalića, a za sve su bili „krivi mediji“. To se poklapalo i sa pričom u sudnici, kada je sudija Branko Perić, koji je bio za oslobađanje optuženih, u više navrata govorio da tužioci prave predstave za javnost, time predstavljajući medije bliskim tužiocima. Priča odbrane, pogotovo u završnoj riječi, se također svodila na isto. Ipak Fadil Novalić je otišao korak dalje, pa osim medija je za aferu optužio i stranku Narod i Pravda.

Iz stranke su marginalizirali i to što je Novalić završio na američkoj crnoj listi, predstavljalo se to kao zavjera protiv Bošnjaka, a premijer je otišao i korak dalje i izgovorio jednu, vjerovatno nikad izgovorenu, rečenicu da je Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a, koje mu je izreklo sankcije, pod ruskim utjecajem.

Politička penzija

Ipak, današnja presuda je jasna. Mediji zajedno sa tužiocima i ambasadama nisu ništa montirali protiv Novalića, on je trenutno prvostepeno presuđena osoba. Mediji danas imaju satisfakciju da su otkrili jednu od najvećih afera u Bosni i Hercegovini, koja je za razliku od brojnih drugih, završila sa osuđujućim epilogom.

Jedina opcija koja preostaje Novaliću, bez obzira šta mu govorio Bakir Izetbegović, je da ode u političku penziju, što je trebao učiniti još 2020. godine, kada je bio uhapšen. To će učiniti i ako želi dobro stranci, jer ni po jednu stranu ne bi bilo dobro da osobe sa funkcije ide direktno u zatvor.

I možda bi trebao da javnosti još za kraj otkrije ko su "Asim" i "Seb", koji su se spominjali u porukama. Neće ga to amnestirati, ali će lakše možda ljudi prevariti kada budu znali da je sve radio po naredbama.

Sve u svemu nešto više od osam godina njegovog političkog života može da stane u jednu rečenicu: od malih očekivanja do najvećeg gubitnika.