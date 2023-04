Šta nakon presude: Sebija Izetbegović poručivala da "malina" respiratore neće maknuti s KCUS-a

U Sudu BiH jučer je Sudsko vijeće izreklo osuđujuću presudu u aferi "Respiratori". Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić proglašeni su krivima. Novalić je osuđen na četiri, Fikret Hodžić na pet, a Fahrudin Solak na šest godina zatvora.

Još veći skandal

Ipak, možda je gori od goleme finansijske štete koju su nanijeli Federaciji BiH zaključak Suda BiH kako su nabavljeni respiratori neupotrebljivi za intenzivnu njegu. Na ovaj način Sud je zvanično potvrdio ono na šta su brojni stručnjaci mjesecima upozoravali i što je, uostalom, pisalo i u samom uputstvu spornih respiratora.

Činjenica da su ovakvi respiratori i pored toga bili instalirani na KCUS-u, u žižu javnosti ponovo stavlja skandal koji je, vjerovatno, gori i od same nabavke respiratora – pitanja odgovornosti za njihovu upotrebu na Kliničkom centru i posljedica do koje je to dovelo.

Podsjetimo, "Dnevni avaz" je bio prvi medij koji je objavio pisma anesteziologa s KCUS-a u kojima se navodi da dotični "malina" respiratori dovode do fatalnih posljedica kod pacijenata.

Sebija Izetbegović je nekoliko dana nakon objave pisama održala press konferenciju na kojoj je zaprijetila da će tužiti sve medije i novinare koji su objavili navedeno pismo.

"Nećemo ih povući"

Tada je kazala i da neće povući sporne respiratore s KCUS-a: