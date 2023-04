Srbijanski general: BiH je prioritet za NATO, pojačat će pritiske na RS

Ispred sjedišta NATO-a u Briselu zavijorila se još jedna zastava, Finska je postala nova članica ovog vojnog saveza, i to u najbržem procesu prijema do sada.

Prema riječima general-majora u penziji i bivšeg načelnika Uprave za strategijsko planiranje Vojske Srbije Božidara Force, njen ulazak u ovaj vojni savez radikalno mijenja bezbjednosnu sliku baltičkog regiona i Arktika, ali i dodatno usložnjava ionako već komplikovane odnose između Moskve i Vašingtona.

Pritisci na rukovodstvo RS

Generalni sekretar NATO-a u nekoliko navrata je istakao kako su u fokusu ove vojne organizacije Gruzija, Moldavija i BiH. Na pitanje "Glasa" očekuje li da se pojačaju pritisci na vlasti u Republici Srpskoj, Forca odgovara:

- Ako pogledamo NATO dokumente iz prošle godine, u njima je BiH označena kao prioritet broj jedan. Zato će oni i pojačati svoje pritiske, prije svega na rukovodstvo RS. Prisjetimo se samo nedavne izjave američkog državnog sekretara Entonija Blinkena (Antony) u kojoj je Milorada Dodika uporedio sa Vladimirom Putinom. Iz ovog se najbolje može vidjeti kako Vašington doživljava RS, ali i kako će se odnositi prema njoj ubuduće.

Vojna neutralnost

Na pitanje je li je uopće u današnje vrijeme moguće biti vojno neutralan, Forca kaže:

- Teško, gotovo nemoguće. Trenutno su to, bar na papiru, samo Austrija i Švicarska. Na papiru, jer one to odavno nisu. I ono što danas vidimo jeste da se maše raznim topuzima iznad glava onih koji ne žele u NATO. To najbolje možemo vidjeti na ovim našim prostorima. Pravi se jedna nova gvozdena zavjesa prema Rusiji, i NATO, koji je odavno prestao da bude odbrambeni savez, sigurno neće dozvoliti da ostanu neka crne rupe iza nje. I možete vi na sav glas govoriti kako želite biti vojno neutralni, to vam moćne sile neće dozvoliti.