Glavni imam MIZ Kozarac, hafiz Amir ef. Mahić za "Avaz": Čovjek svaki dan pred sobom ima Bedr

- Na Bedru je Allah dž.š. spasio i islam, i muslimane. Čovjek i danas svakodnevno ima svoj Bedr, jer je Božji Poslanik, Muhamed a.s. baš prilikom povratka iz bitke na Bedru rekao: „Vraćamo se iz male u veliku bitku“. U osnovi, čovjek svaki dan pred sobom ima Bedr, izazove s kojima treba da se nosi, pa tako i skupine muslimana. Svi muslimani do Sudnjega dana imat će izazove, kako u ličnom životu, tako i kolektivno. Takvi smo i mi Bošnjaci. Imamo, s vremena na vrijeme, izazove u kojima zajedno trebamo pokazati da nam je stalo do istih vrijednosti – ističe Mahić.

- Kozarac je samo jedno od mjesta u kojima bismo mogli učiti mnogobrojne lekcije i mnogo je stvari koje naša šira javnost treba da sazna i o onome što se dešavalo, ali i onome što se dešava na tim prostorima – dodaje Mahić.

Glavni imam MIZ Kozarac našao se na udaru lokalnih vlasti, ali i pod istragom policije zbog stavova o SPC i Svetom Savi, zbog kojih se kasnije izvinuo. O predmetu u kojem se očekuje odluka tužilaštva o eventualnom podizanju ili odbacivanju optužnice, nije se oglašavao do sada.

Sloga i međusobno razumijevanje

- Elhamdulillah. Ja sam zadovoljan. Rekao bih da je, kao i muslimane na Bedru, mene i moju porodicu Uzvišeni Allah pomogao, te se sa ovim izazovim uspješno nosimo. Ne bih kazao da se ne možemo nositi, ili da se mučimo i patimo. Kroz svoj slučaj, ali i mnoge druge spoznao sam i uvjeren sam da i naš narod, i naša domovina zauzimaju jedno visoko mjesto kod Allaha dž.š. i da će on, kao i 90-tih godina, naći način da to sve usmjeri u korist očuvanja i naroda, i države. Ako ne nečijom drugom, Božjom intervencijom će doći do toga da se neki procesi poslože i pozitivne stvari dese za BiH. Mi to sad ne vidimo, ali doći će vrijeme kad će stvari biti daleko drugačije – kaže Mahić.

Zaključuje da nam treba mnogo više sloge, međusobnog razumijevanja i komunikacije o tome šta nam je bitno za opstanak.