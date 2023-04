Nikšić: Nadam se da će Šmit ovo riješiti nakon Uskrsa

Sjednica Glavnog odbora SDP počela je danas u Tuzli. Kako je prije sjednice kazao Nermin Nikšić, lider SDP-a, koji je komentirao aktuelne teme unutar stranke, ali i na političkoj sceni FBiH, ovo su redovne aktivnosti stranke te je istakao kako su malo pritisnuti nekim rokovima pošto žele da ove godine održe dva redovna kongresa, osmi i deveti.

Redovne kativnosti

- Na jednom kongresu bi razgovarali o izvještajima o ustroju stranke i drugi bi bio izborni, manifestacioni. Naravno imamo i ove druge redovne aktivnosti kao što su informacije gdje smo kada je u pitanju izborni rezultat, kada je u pitanju Vijeće ministara, kada su u pitanju kantonalne vlade u kojima participira SDP sa svojim partnerima i naravno dokle se došlo kada je u pitanju Federalna vlada – navodi Nikšić.

Nikšić ističe kako žele biti sa svojim partnerima dio parlamentarne većine.

- Potpisali smo te sporazume ušli smo u Izvršnu vlast tamo gdje god smo to mogli. Očekujemo da se prihvati da i u FBiH postoji jasno izražena parlamentarna večina i u Predstavničkom domu i u Domu naroda da se omogući toj parlamentarnoj večini da formira vladu i da se počnemo baviti onim stvarnim životnim problemima građana BiH. Također, stvaranja ambijenta za povoljnije poslovanje privrednika te rasterećenje privrede, povećanje plaća radnicima do investicionih ciklusa u autoput i energetske projekte – istakao je Nikšić.

Broj mandata

Pošto mu ove godine ističe mandat na čelu stranke novinari su ga upitali hoće li se opet kandidirati, na šta je Nikšić odgovrio da neće.

- Neće se stvoriti uvjeti da ja ponovo budem predsjednik stranke. Nema govora. I to sam kao kandidat za predsjednika na prethodnim izborima rekao, da ću svom nasljedniku ostaviti statut gdje će imati više ovlasti. Nije tema niti može biti da se poveća broj mandata za predsjednika. Ne dolazi u obzir nije to tema, niti može biti tema da promjenimo statut kako bi se povećao broj mandata za predsjednika SDP-a – rekao je Nikišić.

Na upit da prokomentira Refika Lendu, lider SDP-a je kazao kako izbjegava da komentira pojedinačno ljude, ali je kazao da je Lendo eksponent politike SDA.

- Oni smatraju da je smak svijeta ako budu opozicija i mi smo živi dokaz da to nije baš tako. Ustvari, Lendo provodi politiku SDA koja ne priznaje principe parlamentarne demokratije koju imamo svugdje u svjetu. Lendo ne bi bio izabran da ga nije podržala parlamentarna većina.

Ali, eto mi smo to podržali naravno pokazujući da je to princip u svijetu. Kod njih taj princip ne važi. Ništa nije uredu ako oni nisu dio te priče onda smo izdajnici. Dakle, naravno ako bi mi bili s SDA niko od nas ne bi bio izdajnik ja bih bio idealan premijer za premijera, a ko nismo sa SDA onda sam prodan, kupljen, izdajnik... – navodi Nikšić.

Kaže da se može riješiti ova trenutna situacija ako ćemo uvažavati principe parlamentarne demokratije.

- Vrlo je jednostavno da se riješi da čovjek prihvati da postoji većina i da da potpis, ali on vrlo jasno kaže da neće. Da je SDA osigurala večinu i da formira vlast ja vam garantujem da bi podpredsjednik Federacije iz reda SDP potpisao to zato što je to parlamentarna većina. Na žalost oni to ne priznaju – rekao je Nikšić.

Otkloniti blokadu

On je naglasio da je visoki predstavnik u BiH svojom odlukom, koju je proglasio u noći izbora, doveo do ove blokadu, doveo nas u ovu situaciju i jedino što je ispravno i moralno i ljudski to je da otkloni tu blokadu. On je naglasio da SDP ne interesuje niti jedna odluka koja je u suprotnosti s njihovim interesima, poput ideja o uvođenju odlučivanja u kantonima i sl.

- Tada nas ne interesuje da budemo dio vlasti, ali želimo da oblokira kako je normalno u demokratskom svijetu da parlamentarna većina formira vlast. Insistiram da to bude trajno rješenje. Rekao sam visokom predstavniku u BiH da bih volio da bude trajno rješenje jer bi nas to motiviralo da ozbiljno radimo na izmjenama izbornog zakona i ustava i da onda mi donosimo rješenja koja su prihvatljiva za sve – rekao je Nikšić.

Također je dodao da očekuje da Šmit Schmidt deblokira proces nakon povratka u BiH odnosno nakon Uskrsa.

- Nadam se da će to biti kad se vrati s uskršnjim praznika. Bio bi spektakl, čudo, da se mi sami dogovorimo. Da bi pobjegli od straha šta će proglasiti visoki predstavnik, dovoljno je da SDA prihvati realnost - zaključio je.