Glavni odbor SDP-a BiH pružio podršku Nikšiću u formiranju Vlade FBiH

U Tuzli je održana sjednica Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH, koji je dao punu podršku radu predsjednika SDP BiH Nerminu Nikšiću u procesu formiranju nove Vlade Federacije BiH.

Tim povodom se oglasio i Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a.

- Danas smo još jednom potvrdili naše stavove Bosna i Hercegovina od Jadrana do Save, od Drine do Une. Vodimo proces promjena u BiH i spremni smo da primimo sve udarce, ukoliko to znači promjena trenutnog stanja. U svim strankama okupljenim oko većine vidimo partnere i do kraja ćemo ispoštovati potpisani koalicioni sporazum. Za nas ovaj put nema alternativu i to je jasan stav Glavnog odbora SDP BiH - naveo je Mijatović.