Vrijeme u BiH: Bolje je da ostanete u kući

U Hercegovini jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Kiša se očekuje poslije podne i tokom noći. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni celzijusa.