Kompanija iz Kine zainteresirana za finansiranje izgradnje puta Foča - Šćepan Polje

Premijer RS Radovan Višković i predstavnici Kineske nacionalne aero-tehnološke korporacije za međunarodni inžinjering Avic dogovorili su kreditiranje projekta Hidroelektrane Dabar, a razgovarano je i o mogućnosti učešća ove kompanije u izgradnji puta od Foče prema Šćepan Polju.

Višković se sa predstavnicima korporacije Avic sastao tokom boravka u Pekingu, gdje su na najvećem nivou vođeni razgovori sa predsjednikom ove kompanije Liuom Honguangom (Liu Honguang), saopćeno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.

Predsjednik Vlade RS je tokom posjete Kini 2019. godine razgovarao sa predstavnicima ove korporacije i upoznao se o širokom spektru djelatnosti ove multinacionalne kompanije, od vojne avioindustije, do civilne industrije.

Finansiranje HE Bistrica

- Tada smo dogovorili izgradnju Hidroelektrane Bistrica i kao što je poznato građanima RS taj projekat se realizuje u punom kapacitetu. Sada smo razgovarali o finansiranju tog projekta, gdje smo dogovorili i kreditiranje našeg drugog projekta iz sfere energetike, a to je Hidroelektrana Dabar - istakao je Višković.

On je naveo da je razgovarano i o mogućnosti finansiranja HE Bistrica, kao i da su sastanku prisustvovali i predstavnici osiguravajućih kuća koje prate sva kreditiranja van prostora Kine, a to je Sinosure.

U saopćenju se ističe da su predstavnici komapanije Avic izrazili interesovanje i za učešće u projektu HE Bileća, a razgovarano je i o mogućnosti učešća ove kompanije u izgradnji puta od Foče prema Šćepan Polju.

- Premijer Višković tokom sastanka zahvalio je za dosadašnju saradnju i podršku izgradnji naših najvećih hidroenergetskih projekata i istakao da su svi izazovi sa kojima smo se susreli na ovim značajnim projektima uspješno savladani - dodaje se u saopštenju.

Plasiranje prehrambenih proizvoda

U većinskom vlasništvu ove kompanije nalazi jedan od pet najvećih maloprodajnih trgovinskih lanaca Rainbow, koji ima 63 robne kuće, 34 trgovinska lanca i više od 130 trgovinskih centara, a posjeduje i online platformu za plasiranje svojih i uvoznih proizvoda na tržište Kine.

- Ovom prilikom razgovaralo se o mogućnostima plasiranja određenih prehrambenih proizvoda iz RS, putem ovog lanca na tržište Narodne Republike Kine - ističe se u saopćenju.

Višković je pozvao predstavnike kompanije Rainbow da posjete RS i da u direktnom kontaktu sa privrednom zajednicom i proizvođačima istraže mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Kineski partneri iskazali su interes za uvoz robe poput mesa, voća i vina, ističe se u saopštenju.