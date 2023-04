Sporno zemljište u centru Banje Luke, Stanivuković najavio protutužbu

Okružni privredni sud u Banjoj Luci za 13. april zakazao je sprovođenje prinudnog izvršenja na zemljištu stare autobuske stanice u centru grada, koje je presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pripalo "Autoprevozu".

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je poništio presudu Višeg privrednog suda u Banjoj Luci u korist Grada i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda da je stara autobuska stanica vlasništvo "Autoprevoza".

Pravna borba

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković je najavio pravnu borbu i pozvao građane da brane parking. Iz "Autoprevoza" poručuju da neće odustati od zemljišta koje im pripada.

- Branit ću parking svojim tijelom i pozivam radnike i građane da dođu na dan sudskog izvršenja da odbranimo gradsku imovinu - poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

On odgovornim smatra korumpirane pojedince u Gradskoj upravi, RUGIP-u i sudovima koji su, kako kaže, proteklih 20 godina marifetlucima doveli u situaciju Grad da ostane bez višemilionskivrijednog zemljišta u centru grada.

- Ne bježimo od sudskih presuda, ali bježimo da nam se nameće, da nas uslovljavaju, da nas protjeruju i da se tako Autoprevoz koji radi s Gradom ponaša. Rekao sam im odustajte od toga. Ako neće odustati garantujemo im da neće uspjeti. A znate kad ćemo sjesti za sto? Kad ja to odlučim, a ne kad kaže Autoprevoz - kazao je Stanivuković.

Kolaps u gradu

Direktor "Autoprevoza" odgovara da neće odustati od parkinga za koji su nakon četvrt vijeka sudskog spora dokazali da je njihov. Napominje da su i dalje otvoreni za dogovor.

- Predlagali da se ne ide sudskim putem ulaska u posjed već da nastave da se i dalje obavlja parking kao i do sad da napravimo ugovor i međusobno da taj prihod od parkinga dijelimo. Na toj lokaciji je veliki broj parking mjesta u pitanju. Ako dođe do izvršenja i ne bude se moglo više parkirati nastaće kolaps u gradu. Ne želimo to da se desi, želimo da se dogovorimo - kaže Sladomir Đurić, direktor „Autoprevoza“

Vlasnik "Autoprevoza" tužio je Grad Banja Luku zbog Vidovdanske ulice, za koju traži 12 miliona maraka. Gradonačelnik je najavio protutužbu i tvrdi da će na sudu dokazati da ulica nije mogla biti privatizovana.