Komšić: Opasno je nadati se da će stranci zaustaviti Dodika

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik rekao je da pokušava ubijediti Hrvate da zajedno sa Srbima jednokratno napuste institucije BiH te je istakao da u trezoru RS postoje spremni svi zakoni, uredbe i podzakonski akti da poslije sat i po skupštinskog zasjedanja RS postane nezavisna država.

Dodik otvoreno prijeti i udara na državu Bosnu i Hercegovinu.

"Opasno se nadati"

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u izjavi za Faktor poručio je da je "opasno nadati se da će stranci zaustaviti Dodika".

- Ne postoji nijedan razlog da nade polažemo u to. Dodik trenutno nema način da tim ljudima, koji bi se navodno povukli, osigura elementarnu životnu egistenciju! Mislim da se to sada neće desiti. Međutim, da će Dodik nastaviti da vrši pritisak u ovom smjeru i da će ispostavljati sve veće i veće zahtjeve, to sigurno hoće – rekao je Komšić.

Vraćanje u institucije RS

Osim što je izjavio da Hrvate nagovara da sa Srbima jednokratno napuste institucije BiH, Dodik je u intervjuu za beogradsku "Politiku" upitao šta će se desiti kada se svi ljudi iz RS vrate u institucije RS.

- Mislite li da ne radimo na tome? Radimo, i nismo daleko od te odluke. Nemojte nas isprobavati, preporučujem da razgovaramo. Nemojte da se igrate s imovinom, povući ćemo sve ljude. Možete da probate, ali bolje nemojte - rekao je Dodik te ponovio da pitanje imovine neće biti rješavano u Parlamentu BiH i dodao da u Dejtonskom sporazumu nije tako određeno.