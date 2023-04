Hafiz Emin ef. Tucović, jedan od naših najboljih učača Kur’ana: Sudbinu može promijeniti čak i sadaka

Ramazan je specifičan mjesec za muslimane i ima poseban udio u njihovim srcima. Tako je ramazanski post specifičan ibadet, jedna posebna nevidljiva duhovna nit između Boga i roba, čovjeka i njegovog Stvoritelja. I u toj vezi ili konekciji ne može biti apsolutno nikakvog pretvaranja, ili postiš ili ne. Kazao je ovo u razgovoru za „Avaz“ hafiz Emin ef. Tucović, profesor Karađoz-begove medrese u Mostaru i jedan od naših najboljih učača Kur’ana.



Mjesec žrtve

Ef. Tucović napominje da je ramazanski post mjesec žrtve, ali i da je ta veza između roba i njegovog Gospodara, prije svega, naša želja i spremnost da se profiliramo na polju izdržljivosti i žrtve i da saosjećamo sa stotinama hiljada ljudi koji, kako kaže, ne posjeduju osnovne elementarne uvjete za normalno funkcioniranje i bitisanje u svom životu.

- Mnogi postavljaju eksplicitno pitanje zašto Allah, dž. š., stvara bogate i siromašne, manje pametne, manje educirane itd. Sve je to Božija mudrost, gdje Allah iskušava one koji su siromašni kako će svoj život proživjeti i u kakvom načinu i stilu će ga provesti, kao i one bogate kako će se ponašati u svom imetku koji imaju i posjeduju - kazao je ef. Tucović.

Naravno, nastavlja on, ima mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, a obaveza svakog ko posjeduje dio imetka od granice nisaba je obavezan da udijeli bilo siromasima, djeci bez roditelja, u javne kuhinje i na druga mjesta.

Pomoć drugima

- Treba da se dokaže svojim radom, promišljenošću, da pomogne drugima, jer niko nije svjestan šta se krije u budućnosti i šta koga čeka i kako je njegova sudbina definirana u Božijoj knjizi. Kao što je poznato, Allah, dž. š., svakome je odredio sudbinu, ali je, po nekima, sudbina promjenjiva, jer sudbinu može promijeniti čak i sadaka - istakao je hafiz.

Osvrćući se na svojevrsnu komercijalizaciju ramazana, hafiz Tucović kaže da post ne treba biti u sferi javnosti. Post je, prije svega, naglašava, duboka intima spiritualnog karaktera odnosa između čovjeka i Boga.

Vrijeme da nađemo sebe

Hafiz navodi da se u toku ramazana naglasak posebno stavlja na duhovnu higijenu, koja podrazumijeva izbjegavanje ružnih riječi ili bilo kakvih uvreda, kao i da post ima svoje posebne vrijednosti.

- Vrijeme ramazana nam koristi da nađemo sami sebe, da otvorimo svoju dušu ljubavi prema vjeri, prema Kur’anu, da se otvorimo prema našim mukabelama, da poštujemo naše imame koji klanjaju teravih-namaze, da volimo našu vjeru. Vjera nas je sačuvala kroz naš historijski hod, sačuvali su nas naši ramazani, naši namazi i vjerovanje u Boga, dž. š., a zna se da smo kroz historiju imali teške momente i da je nad našim narodom izvršen genocid - kazao je ef. Tucović.

Mali narod

- Kao najbrojniji narod trebamo naći sebe. Ne smijemo dopustiti da budemo robovi drugim pojedincima, zajednicama, moramo imati sebe i graditi svoju budućnost. U ovom moru nesporazuma oko nas, na jednoj vjerskoj, egzistencijalnog sferi moramo tražiti sebe, jer mi smo mali narod, a male narode je lahko podijeliti i lahko im je učiniti nepravdu - kazao je hafiz Tucović.