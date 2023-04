Ademir Spahić: Sebija Izetbegović je uspostavila "strahovladu" i napravila nesaglediva štetu KCUS-u

Tuženi se obavezuje da u korist tužitelja izvrši uplatu pripadajućih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 15.387,88 KM.

Potencijalne "mete"

Kako Spahić ističe u razgovoru za portal "Avaza", Sebija je odmah po dolasku na KCUS targetirala potencijalne "mete".

- Svoje neistomišljenike i neistomišljenike SDA. Sa svoje dvije kućne pomoćnice, kako ih ja zovem, Enrom Suljić i Muvedetom Butmir-Čedić, došla je u Urgentni centar, gdje sam ja u to vrijeme radio, i krenuli su neki pokušaji maltretiranja, mobinga... Otišao sam na bolovanje, a kada sam se vratio na posao, lažna profesorica me je pozvala u svoj kabinet i prijetila mi da će mi iščupati grkljan, da se ne igram sa glavom, da ću je zapamtiti za života. Sve sam to snimio i naknadno dao medijima da objave. Nedugo nakon toga, krajem septembra 2016. Sebija Izetbegović mi je uručila otkaz.

Prvo ročište na Općinskom sudu u Sarajevu je održano nakon skoro dvije godine. Očekivao sam da će cijeli taj proces dugo trajati, ali nisam nikada pomišljao da odustanem od tužbe. Naravno, znam da su ti ljudi u SDA spremni na sve i nije jednostavno njima se javno suprotstaviti. Postojao je strah za porodicu, a postoji i danas. Ipak, vjerujem u pravosudne institucije, kao i u sve druge institucije čiji je posao da štite sve građane - rekao je Spahić.

Kadrovsko "etničko čišćenje"

Kada je u pitanju mandat Sebije Izetbegović kao direktorice KCUS-a, Spahić ističe da je stvorila "strahovladu" i da je u kadrovskom smislu ona napravila "etničko čišćenje".

- Ljudi koji rade na KCUS-u se plaše za svoju egzistenciju. Dešavalo se da se neke kolege slikaju sa mnom na nekom događaju i to objave na društvenim mrežama, a odmah potom bi bili prebačeni na drugo radno mjesto. Nema edukacija, nema transplantacija, ne uvode se nikakve nove procedure, od javne zdravstvene ustanove se pokušava napraviti nekakva visokoprofitna firma, što je potpuni nonsens jer to nigdje u svijetu ne postoji. Napravljena je nesaglediva šteta i novom menadžmentu će trebati minimalno deset godina da se KCUS vrati na nivo na kojem je bio prije dolaska Sebije Izetbegović.

Pored nezakonitog otpuštanja, Spahić nam govori da je i na druge načine osjetio gnjev Sebije Izetbegović. Prisjetio se aprila 2020. godine, kada je doživio infarkt i doveli su ga na Urgentni centar KCUS-a sa akutnim koronarnim sindromom.

Doživio infarkt, vođen kao covid pacijent

- U to vrijeme svi uposlenici su imali instrukciju da kada na KCUS dođu kao pacijenti ljudi koji su "neistomišljenici" Sebije ili SDA, o tome se odmah mora obavijestiti Dželaludin Junuzović, koji je tada bio šef hirurških disciplina i jedan od nenih najbližih saradnika. Podsjetit ću vas da je tako bilo i u slučaju kada je Hitna pomoć na KCUS dovela oca Edina Forte, pa je ljekar koji je odlučio da mu uradi CT mozga kasnije imao problem zbog toga. Slično je bilo i u mom slučaju. Morali su mi uraditi hitnu koronarografiju i staviti stent. O tome je odmah obaviješten Junuzović, a on je to javio Sebiji Izetbegović koja je naredila da me vode kao Ccvid pacijenta, iako uopće nisam imao covid. Nakon hitne intervencije na srcu nisu me odveli na Odjel intenzivne njege, već na covid odjel i tek sutradan ujutro sam prebačen na intenzivnu njegu. Docentica Majla Ćibo mi je tada spasila život, a kasnije je morala da piše izjavu nadređenima o cijeloj proceduri koju je radila u mom slučaju - tvrdi Spahić.

Za kraj, Spahić nam je rekao da trenutno ne razmišlja o povratku na KCUS. Zaključuje da bi se vratio jedino ako bi se desilo nemoguće – da se politika prestane uplitati u zdravstvo i da se menadžmenti zdravstvenih ustanova biraju isključivo prema stručnim kvalifikacijama, a ne na osnovu partijske knjižice.