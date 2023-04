Ambasador Marfi: Formiranje vlasti u FBiH je blokirano zbog uskih i sebičnih interesa

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi (Michael Murphy) izjavio je u intervjuu za Glas Amerike da je uspostavljanje vlasti u Federaciji BiH blokirano zbog uskih, sebičnih i političkih interesa i ciljeva.

U kontekstu kontinuiranih secesionističkih izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, američki diplomata smatra da su većina njegovih komentara fikcija te da ne može prekinuti odnose sa SAD, jer on ne predstavlja državu BiH.

Marfi je kazao da osobe koje su pod američkim sankcijama, u privatnim kanalima, traže načine da budu skinuti s crne liste.

SAD poštuju Srbe u RS

Intervju prenosimo u cijelosti.

Od predsjednika Republike Srpske konstantno stižu najave o otcjepljenju tog bh. entiteta te retorika kako je nemoguće da BiH opstane. Nedavno je najavio da prestaje saradnja vlasti u RS s Ambasadom SAD, a danas i da će tražiti prekid vojnih vježbi s NATO-om. Koliko se ovakvi stavovi mogu odraziti na građane RS i potencijalne investicije u taj entitet?

- SAD jako poštuju Srbe koji žive u RS i imamo dosta veza između srpskog naroda u Sjedinjenim Američkim Državama. Od kada postojimo u BiH, radimo širom zemlje u nastojanju da izgradimo bolju budućnost za sve. Potrebna je efikasna i odgovorna vlast na svim nivoima (državi, entitetima, kantonima, općinama) i svijetlija ekonomska budućnost za ljude koji žive ovdje, njihovu djecu i unučad.

Također je potrebna integracija zemlje u euroatlanske institucije. Mi ćemo nastaviti raditi na postizanju tih ciljeva, kao što smo radili proteklih 30 godina. Dodik ne može prekinuti odnose sa SAD, jer on ne predstavlja državu BiH. Naši odnosi s državom i ljudima, uključujući i one koji žive u RS su povezani. Nastavit ćemo jasno i glasno govoriti o problemima koje vidimo ovdje.

Kada neko prijeti teritorijalnom reorganizacijom države, glasno govorimo o tome. Kada vidimo visok nivo korupcije, o tome glasno govorimo. Kada neko želi oduzeti osnovna prava i slobode, kao što Dodik radi za ljude koji žive u RS-u, mi ćemo glasno govoriti o tome. Naši stavovi i politike su dosljedni i neće se promijeniti.

Negiranje genocida u Srebrenici

Osim prijetnji o secesiji, Dodik je više puta negirao genocid u Srebrenici, što je krivično djelo. U Tužilaštvu BiH je formiramo nekoliko predmeta protiv njega zbog negiranja genocida. Da li su pravosudne institucije jedini organ koji može reagirati na ovakve ispade ili bi međunarodna zajednica trebala poduzeti nešto?

- Mi smo već sankcionirali Milorada Dodika zbog njegovih antidejtonskih djelovanja i korupcije. Kada je riječ o genocidu u Srebrenici, činjenice su uspostavljene. Događaji u i oko Srebrenice su vrlo jasno - genocid. Oni koji su počinili zločine su ratni zločinci i krivi su. Ali to ne znači da je čitava etnička grupa kriva.

Bez obzira koliko puta Milorad Dodik ili bilo ko drugi ustane i porekne takva djela, ona se ne mogu izbrisati. To su činjenice. Uvredljivo je činiti takvo što kontinuirano i opasno je, jer nagriza tkivo ovoga društva. Dio procesa pomirenja je priznati činjenice, odati počast žrtvama, tražiti nestale osobe i goniti one koji su krivi za ratne zločine. Moramo vidjeti više takvih dešavanja u BiH, a ono što Dodik govori nimalo ne pomaže. Njegovi komentari o secesiji su jednako opasno i destabilizirajući. Većina toga su njegove fikcije i mislim da je i on svjestan toga. Kada neko ospori njegovo viđenje stvari, on onda vrijeđa. To ne radi čovjek koji radi argumentirano.

Isto tako je opasno jer stvara dojam da on može rasturiti državu bez bilo kakvih posljedica po njega ili po ljude ove zemlje. To nije tačno i to ljudi trebaju znati. Potrebno nam je da Srbi, Bošnjaci, Hrvati i građani ove zemlje, rade zajedno na budućnosti. To je integracija u euroatlanske strukture. To znači reći svojim političarima - molimo vas provedite reforme koje zahtjeva Europska unija kako bismo mogli započeti pregovore. Provedite reforme kako biste omogućili da mogu imati bolju klimu da ulažem u svoju budućnost. Molim vas provedite reforme koje će unaprijediti proces obrazovanja kako bi moja djeca mogla graditi bolje živote. To treba biti u fokusu političara u BiH. Ali prečesto čujemo riječi poput onoga što govori Dodik. Tako pokušavaju skrenuti pažnju sa svojih djela. Moja vlada će raditi s ljudima ove zemlje kako bi zaštitila njen integritet, suverenitet i multietnički karakter.

Izlaz iz političke krize

Koje je, prema Vašem mišljenju, najsretnije rješenje za izlaz iz političke krize u kojoj se nalazi BiH? Da li visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) ponovno treba posegnuti za bonskim ovlaštenjima?

- BiH su potrebne funkcionalne i odgovorne vlasti na svim nivoima, uključujući i Federaciju gdje vlada nije formirana osam godina. To je užasno i loše za demokratiju i ekonomske mogućnosti i mora se promijeniti. Bez funkcionalne, efikasne vlasti u FBiH je jako teško ići ka euroatlanskim integracijama i suočiti se s izazovima kao što su izjave Milorada Dodika.

Smatramo da ljudi koji blokiraju formiranje vlasti, trebaju otkloniti tu blokadu. Rade to zbog svojih uskih, političkih i stranačkih interesa koji nemaju nikakve veze s građanima koji žive u FBiH. Zasigurno, to nije probosansko ponašanje. Visoki predstavnik je bio jasan kada je rekao da se nada da će stranke uraditi u narednim sedmicama.

Koliko SAD imaju utjecaja na formiranje vlasti u Federaciji BiH i kakvi su njeni interesi? Da li postoje pojedinci ili stranke koje nikako niste željeli vidjeti na vlasti?

- SAD ne formira vlasti i ne bira ministre. Mi imamo interes da postoji funkcionalna, efikasna i odgovorna vlast na svim nivoima. Imamo interes da čuvamo multietnički karakter, suverenitet i integritet BiH te da se borimo protiv korupcije, promoviramo građansko društvo i nezavisne medije. Nesretna je okolnost da su neki ljudi odlučili da iskoriste ovaj trenutak da guraju antiameričke teorije zavjere. Ja ne znam zašto to rade. Mi smo najjači partner u proteklih 30 godina. Naša posvećenost zemlji je stalna i to se neće promijeniti. Oni mogu pričati prazne priče, mene lično napadati, ali to neće promijeniti američku politiku.

Da li je trenutna parlamentarna većina, zaista, snažni zamah ka prosperitetnijoj budućnosti i promjena u odnosu na stanje proteklih godina?

- Jasno je da postoji parlamentarna većina za koaliciju koja je predložena i ona je sada blokirana iz razloga kojih nemaju nikakve veze sa interesima građana Federacije. Oni se tiču uskih, sebičnih i političkih interesa i ciljeva. Ako im je stalo do BiH i ako su probosanski orjentirani, onda im ponašanje nije u skladu s vrijednostima o kojima govore. Spremni smo raditi sa svim strankama koje su u vlasti, jer mi ne donosimo prosudbu na osnovu jedne stranke u poređenju s drugom. Donosimo prosudbu o našem partnerstvu na osnovu politika stranaka i njihovih pojedinačnih lidera.

Sankcije SAD

Koliko su efikasne sankcije SAD-a prema pojedincima i kompanijama u BiH, u kontekstu izvršavanja državnih funkcija? Da li će lista biti duža?

- Imamo dosta rigorozan proces koji se dešava u Vašingtonu. Prije izricanja sankcija, prolazimo kroz dokaze i ocjenjujemo da li su donesene zbog antidejtonskih i antidemokratskih aktivnosti ili korupcije. U potpunosti smo uvjereni u kvalitet materijala koji sagledamo. Mislim da su sankcije dobro sredstvo, jer šalju signal zajednici da postoji problem i loša strana koju treba držati odgovornom za takvo ponašanje.

Uobičajeno je da se ljudi koji su sankcinonirani žale i da kažu - meni ove sankcije ništa ne znače, nemaju utjecaja na mene. Privatnim kanalima traže načine da budu skinuti s crne liste. Imamo povjerenje u domaće aktere koji koriste naše informacije za nastavak istrage.

BiH je iz godine u godinu zemlja koja ima najveći stepen korupcije. Kako da se društvo sistemski bori protiv toga?

- SAD su spremne reagirati ako bude trebalo izricati sankcije za korupciju. Bit će teško pobijediti korupciju u BiH jer je široko rasprostranjena. Svi glavni indeksi kojima se mjerima nivo korupcije, pokazuju da je BiH najgora i tako je već neko vrijeme. Velika je doza skepse kada je riječ o napretku u zemlji. Ne smijemo dopustiti da nas pobjede probleme i natjeraju da se povučemo. SAD čine mnogo. Sankcije su jedno od sredstava.

Mi podržavamo nezavisne medije, istraživačko novinarstvo, ljude koji imaju hrabrost da se suoče i zagrebu dublje kada je riječ o nekom tenderu ili građevinskom poduhvatu. Borimo se protiv rovovske politike. Trebat će vremena, energije i hrabrosti da se ljudi počnu slati u zatvore zbog korupcije.

Blizak odnos vlasti u RS sa Rusijom

Kako komentirate blizak odnos vlasti u RS s režimom u Rusiji? Koliko je snažan ruski utjecaj u BiH i da li može imati negativne posljedice?

- Ljudi koji su na mjestima lidera su autokrate. Znam da postoje jake kulturološke i historijske veze između Srba i Rusa. Podržavamo te vrste veza i nemamo problema s tim. To je drugačije od donošenja odluke da se kopira Putinov režim. Američki sekretar Entoni Blinken (Antony) je govorio o tome i jasno je kazao da su nastojanja da se oduzmu osnova prava i slobode - autokratija. put ka izolaciji.

Ne znam zašto Dodik smatra da je to dobar put. Vjerovatno jer ima svoje uske, sebične i finansijske razloge pa tako razmišlja, ali to nije put koji građani žele. Putinov stil autokratije koji Dodik slijedi je loš za BiH i njene građane. To je maligni utjecaj i ljudi to znaju.