Stojanović: Ne očekujem da će Lendo promijeniti mišljenje, samo kupuje vrijeme

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara (HDZ) danas je održala novi sastanak s potpredsjednicima Federacije BiH Refikom Lendom (SDA) i Igorom Stojanovićem (SDP), nakon čega je održana konferencija za medije, a tom prilikom Stojanović je izjavio da ne očekuje da Lendo u narednim danima promijeni mišljenje o formiranju vlasti u FBiH.

- Ne vidim šta će se promijeniti. Ovo je kupovina vremena. Mi nemamo mehanizam kojim bismo prevazišli ovu situaciju. Status quo je i dalje i nemamo novih informacija o imenovanju vlade - rekao je Stojanović tokom obraćanja medijima, dodavši da se Lendo i SDA hvataju za slamku, kako bi ostali u vlasti na nivou FBiH.

Bez rješenja

- Participirate 20 godina u vladi, ne nudite rješenja niti za unapređenje demokratije, a sada kada nemate partnere predlažete rješenja koja niko nije vidio. Smatram to pokušajem hvatanja za slamku, kako bi se ostalo u Vladi FBiH. Ne mislim da je to korektno i odgovorno. Lendo priča o rješenjima koja još niko nije vidio. Lendo je i prije 45 dana pozvao u svom pismu predsjednike stranaka na sastanak i to se nije desilo. Bilo bi odgovorno, da, ako je samo jedan kandidat za premijera bio kod predsjednice FBiH, ne pričate o političkim rješenjima koja niko nije vidio već da nam ponudite novu parlamentarnu većinu i novog premijera kako bismo mogli ocijeniti – dodao je Stojanović.

"Daleko od dogovora"

Ističe da uprkos razgovorima, „daleko su od dogovora“, dodavši da neće uspjeti napraviti dogovor jer Lendo neće promijeniti odluku.

- Ne vidim nagovještaj da bi želio promijeniti odluku. Da li će prije njega reagovati Šmit? Mislim da treba sačekati. Nećete više čuti od mene da visoki predstavnik bilo šta treba da uradi. Moja je želja da BiH donosi sama odluke bez međunarodnih predstavnika. Ipak, ovdje je činjenica da se parlamentarna većina ne može ispoštovati zbog odluke visokog predstavnika na dan izbora. Nažalost, mi danas taj jedan jedini ključ nemamo i zato smo u situaciji u kojoj jesmo – riječi su Stojanovića.