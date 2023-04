Hatidža Džombić-Mahmutović iz Firence za “Avaz”: Post je za organizam kao operacija bez noža

Hatidža Džombić-Mahmutović, porijeklom iz Gradačca, već dugi niz godina živi u Firenci, gdje radi kao šef kuhinje i dočekuje svjetski poznate ličnosti u mondenskom mjestu “Molino Di Grace”. Ova gastro književnica, autorica sjajne knjige recepata „Moj kuhar“ prije odlaska u Italiju imala je restoran u Istri, gdje je živjela od 1986., kada ga zatvara i odlazi u Italiju zbog situacije nastale ratom u bivšoj Jugoslaviji. Za naš list prisjetila se ramazanskih dana u djetinjstvu koje je provela u Jelovče Selu kod Gradačca te otkrila koje namirnice treba konzumirati u ovom svetom mjesecu.

Zajednički iftari

Vrijeme je ramazana, osjeti li se u Italiji taj miris svetog mjeseca, ako ništa, među našim ljudima?

- Nažalost, teško je to, globalno gledano, osjetiti u Italiji, gdje ima nekoliko naših džemata i to su svi na sjeveru Italije, ali, naravno, svaka osoba to može osjetiti u osjetiti u svom domu ako želi i može zbog zdravstvenih ili radnih uvjeta. Većina naših ljudi radi na teškim fizičkim poslovima i ne može ni postiti, pogotovo kada je ramazan u ljetnom periodu.