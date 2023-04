Goražde od jutros bez vode: Radovi na potisnom cjevovodu

Goražde će danas ostati bez vode zbog izvođenja radova na potisnom cjevovodu , najavljeno je iz Javnog komunalnog preduzeća (JKP) “6. mart”. Domaćinstva i privredni subjekti neće imati vode od sedam sati.

Kako su pojasnili, firma “Okac” d.o.o. Goražde, uz asistenciju JKP “6. mart”, vršit će priključenje ugovorene zamijenjene dionice potisnog cjevovoda od 520 metara na postojeću mrežu u ulici Ruždije Islamagića.

- Zbog ozbiljnosti zahvata ne može se precizirati do kada će trajati radovi, jer se radi o zavarivanju cijevi, a koje iziskuje ozbiljnu pripremu i proces, ali do kraja dana bi trebalo doći do uspostavljanja urednog vodosnabdijevanja ovisno o visinskim zonama - pojasnio je direktor komunalnog preduzeća Haris Šalo.

Napomenuo je da, po okončanju ove faze radova na potisnom cjevovodu, preostaje još zamjena u dužini od 150 metara na istoj dionici.