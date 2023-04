Vlada FBiH dala saglasnost o imenovanju nove Uprave Elektroprivrede HZ HB: Ovo su imena

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je održana u Mostaru, donesene su dvije odluke, vezane za Elektroprivredu HZHB.

Vlada je donijela dala saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za donošenje odluke o razrješenju članova uprave privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Dali saglasnost

- Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, radi podnesene Kolektivne ostavke Uprave društva, broj: UD-130/23 od 11.04.2023. godine, i to: mr.sc. Marinka Gilje, generalnog direktora, Roberta Leske, izvršnog direktora za pravne poslove, Ante Tutiša, izvršnog direktora za ekonomske poslove, Zorana Tabaka, izvršnog direktora za proizvodnju električne energije, Ilije Bakalara, izvršnog direktora za distribuciju električne energije, Ivice Prskala, izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom te dr.sc. Drage Bage, izvršnog direktora za razvoj.



Kako saznaje „Avaz“, donesena je odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova uprave privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Ko će biti imenovan

- Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu Odluke Nadzornog odbora društva, i to: dr. Sc. Drage Bage, v.d. generalnog direktora, Roberta Leske, v.d. izvršnog direktora za pravne poslovem Anabele Brekalo, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Dražena Zelenike, v.d. izvršnog direktora za proizvodnjz električne energije, Ilije Bakalara, v.d. izvršnog direktora za dostribuciju električne energije, ivice Prskala, v.d. izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom.