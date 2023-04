Škrijelj: Fadil Novalić pokušava vratiti dug svojoj partiji

Senat Univerziteta u Sarajevu dao je podršku rektoru Rifatu Škrijelju da postupi po nalogu KUIP-a o pitanju doktorata Sebije Izetbegović te izvrši upravnu mjeru poništenja diploma doktora nauka Sebije Izetbegović. Inspekcija je vršila kontrolu po prijavi i utvrđeno je da Izetbegović ne može imati doktorat, jer joj je ranije poništen magistarski.

Zahtjev Ustavnom sudu FBiH

Ova odluka Senata omogućena je zahvaljujući Zakonu o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevu koji je dao veću autonomiju Univerzitetu.

Tim povodom premijer Federacije BiH Fadil Novalić podnio je zahtjev Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti ovog zakona. Naime, ako bi Zakon bio poništen, samim tim i odluke Senata i rektora postale bi nevažeće. Ovaj Novalićev zahtjev na konferenciji je prokomentirao rektor Rifat Škrijelj, kazavši da Novalić ne bi ni mogao postavljati ovakva pitanja preko Ustavnog suda FBiH da je Bosna i Hercegovina pravna država.

- On bi odgovarao na neka druga pitanja. Međutim, s obzirom na to da sam se ja kao rektor Univerziteta sedam godina već navikao na odsustvo vladavine prava i da je to meni prilično negativno utjecalo na život, nisam iznenađen. Dakle, gospodin Fadil Novalić pokušava vratiti dug partiji koja stoji iza njega za sve ono što on radi i sada on želi da stoji iza pojedinaca. To što je on podnio vjerovatno je tražio klub zastupnika SDA iz Kantona Sarajevo, možda, možda i nije, ne znam. Ne mogu ja predviđati šta će biti. Ne želim da vjerujem da su pravosudne institucije usmjerene protiv Univerziteta i protiv visokog obrazovanja kao što je ovog časa to Fadil Novalić – kazao je Škrijelj.

Serije odluka

Kaže da se o potezu Novalića nije previše raspitivao niti je imao vremena da se raspituje.

- Prije dva-tri dana to je procurilo u medije. Gospodin Fadil Novalić je na temelju ovlaštenja koje ima kao premijer podnio taj zahtjev Ustavnom sudu i Ustavni sud je zatražio od našeg osnivača očitovanje po tom njegovom zahtjevu u roku od 30 dana. Nije korektno niti ja mogu prognozirati šta će biti ako bude. Ja jednostavno ne želim da vjerujem da će bilo koji sud, a u ovom slučaju cijenjeni Ustavni sud Federacije, dovesti u pitanje zakon koji je na snazi već pola godine, prema kojem su Univerzitet u Sarajevu i drugi univerziteti na teritoriji KS postupali i donosili serije odluka.