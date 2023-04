Vranić: Oduzimanje doktorata Sebiji je logičan slijed događaja

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić rekao je za portal "Avaza" da je oduzimanje doktorata Sebiji Izetbegović logičan slijed događaja.



- Samo je jedno važno. Ovim se pokazuje da Senat, ipak, održava dignitet Univerziteta u Sarajevu. Ovim putem pozivam Senat da istraži sve magistarske radove, završene postdiplomske studije i doktorske studije – rekao je Vranić za portal „Avaza“.

Detaljno urađen posao

Vranić ističe da Sebija nije bila targetirana.

- Ja s indignacijom odbijam da su kolege iz Senata i predstavnici svih dekana radili po nekakvoj političkom inputu da bi Sebija Izetbegović bila targetirana kao jedina osoba kojoj treba oduzeti diplomu. Ovdje je više nego jasno da je Komisija na čelu s profesorom Ajanovićem uradila detaljno svoj posao i ono što je najvažnije nama, dakle, mi imamo korice ali nemamo sadržaja.

Osvrnuo se i na dopise s Medicinskog fakulteta upućene Rifatu Škrijelju.

- Vi možete imati indeks, ali trebaju nam ocjene u indeksu da ste vi to završili. Korice bez sadržaja ne znače vam ništa. To je Komisija jasno pokazala i ovo je logičan slijed događaja. Ne vjerujem da je išta drugo Senat mogao uraditi, promijeniti ili sam sebe dezavuisati u smislu da stane na pola puta i odustane. Ja sam vidio ove dopise s Medicinskog fakulteta u kojem se oni pozivaju na nešto što je nonsens. Dakle, nemojte oduzimati zvanje zbog percepcije u javnosti, u budućnosti je to loše za Medicinski fakultet. To znači da trebamo prešutjeti za svakoga ko nije u skladu sa zakonom došao do diplome zbog digniteta određenog fakulteta,. Ja mislim da je u našem interesu da bude sve čisto. Ovim potezom samo se još više osnažuje Univerzitet u Sarajevu i Senat kao krovna ustanova, odnosno kontrola koja vodi Univerzitet u KS - govori nam.

Važan sadržaj indeksa, ne slika

Vranić potcrtava da je ovom odlukom vraćen dignitet Univeziteta.

- Samo je vraćen dignitet i pokazano da nije pod utjecajem politike, već da je rađeno samo po čistoj dokumentaciji.

Naravno da svako ima pravo da se žali na svaku presudu, pa i na ovu presudu, ali mislim da je ovim više nego jasno ono što uporno ponavljam, važan je sadržaj indeksa, a ne slika u indeksu – zaključio je Vranić za portal "Avaza".