Održan sastanak u kompaniji "Zrak": Predstavljen plan kako da izbjegnu stečaj

U prostorijama kompanije "Zrak" u Sarajevu danas je održana press konferencija na kojoj je bilo riječi o sudskom procesu za otvaranje stečajnog postupka nad preduzećem, ali i načinu rješavanja problema u kojem se preduzeće i nalazi.

Na konferenciji je govorio Emir Kominlija, predsjednik Sindikata firme "Zrak" koji je iskoristio priliku i objasnio trenutnu situaciju sa kojom se suočava preduzeće.

Koldžo smijenjen prije tri mjeseca, i dalje važi njegov potpis

Pojasnio je da problemi počinju od prethodne uprave i tadašnjeg direktora Nedžada Koldže, ali i advokata koji je zastupao preduzeće donedavno, a koji se na posljednjem ročištu. Prema riječima Kominlije - nije potrudio da pronađe neko rješenje i spriječi stečaj.

- On je u utorak izjavio "Dole će svakako, gdje je Zrak, biti zgrade" aludirajući na to da pokušavamo spasiti nešto što se ne može spasiti - kaže on.

Problem leži i u tome što u Agenciji za vrijednosne papire i dalje važi potpis Koldže, koji je smijenjen prije tri mjeseca, ali i dalje na bilo kakav korak moraju čekati njegovu saglasnost.

Nakon Kominlije, obratio se načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić.

Naime, zajedno sa gradskom upravom, Efendić se ponudio pronaći eventualno rješenje za preduzeće i njegove uposlenike.

Iz Budžeta FBiH osigurano sedam miliona KM

- Iz Budžeta FBiH je osigurano sedam miliona KM što su sredstva koja se trebaju iskoristiti za ova dugovanja. Sutra imamo ročište na kojem će biti odluka da ovih sedam milion KM ne može biti iskorišteno, ne može se izvršiti dokapitalizacija firme koja je u stečaju. Ako dođe do toga, preduzeće će preuzeti skupština povjerilaca. Raspiše se javni poziv gdje se prijave svi kojima je firma dužna, a to traje više mjeseci. Sve firme koje su preuzeli ti povjerioci su propale - kaže Efendić.

Nastavlja, potom, kako je u međuvremenu nađeno rješenje, a radi se o pregovorima sa jednom bankom koja je voljna dati kredit "Zraku".

Pokušali pronaći rješenje

- Mi smo u međuvremenu, pokušali zajedno sa upravom, došli do jednog rješenja, a radi se o tome da smo razgovarali da sa jednom od banaka koja je bila spremna dati firmi kredit a na osnovu potvrde FBiH. Od tog kredita u iznosu od oko šest ipo miliona KM, oko četiri miliona KM da za plate, jedan milion kao rata kredita. Prijedlog je da se glavnica isplati do kraja maja uz uslov da se radnici odreknu kamate, a uz glavnicu se isplati advokat. Isplati se dug Upravi za indirektno oporezivanje i Razvojnoj banci. To je prijedlog - rekao je Efendić.

Dodao je i da su ove rješenje predočili advokatu koji međutim to nije prenio većini uposlenika. Zbog toga, pozvao je uposlenike da se aktiviraju i prihvate ponuđeni prijedlog kako bi sačuvali "Zrak".