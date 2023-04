Dodik nakon sastanka s Vučićem: Razmišljamo o donošenju odluke o samostalnosti RS

Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik, nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao je da ga je upoznao o "unutrašnjim problemima BiH i pokušajima da se razgradi ustavni položaj RS".

- Angažman jednog dijela međunarodne zajednice i političkog Sarajeva vodi ka tome da se degradira i još više usložni ustavni položaj RS. Došli smo do trenutka u kojem to pitanje ne možemo da odlažemo i naša odbrana, kao reakcija na sve to, je da najozbiljnije razmišljamo da donesemo odluku o samostalnosti i otcjepljenju RS - rekao je dodik na press konferenciji u Beogradu.

Dodao je da RS ne traži ništa osim onog što je već riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH.



Dodik je ponovio da se RS zalaže za neutralnost, prateći poziciju Srbije.



- Saradnja s NATO-om može, ali mi smo to sad obustavili dok ne definišemo poziciju, ali članstvo ne dolazi u obzir - rekao je Dodik, nakon što je prije nekoliko dana najavio obustavu saradnje.