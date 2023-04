Čović: Nikakvih "naturanja" izmjena Izbornog zakona ne može biti, to nećemo podržati

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH i HNS -a danas je u Mostaru, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a, ponovio kako se očekivalo to da će Vlada FBiH biti formirana praktično kada i Vijeće ministara te kako je evidentno da između Osmorke postoji jako puno razmimoilaženja i prilagođavanja potrebama glasačkog tijela ili strukture bošnjačkog naroda u FbiH.



- Jasno ću kazati da ono što smo potpisali u tom sporazumu partnera predstavnika stranaka iz RS-a i F BiH kazali smo da ćemo u roku od šest mjeseci završiti Izborni zakon na tragu kako smo to postavili. Isti zaključak smo imali od predstavnika svih političkih stranaka u Briselu prije sedam, osam mjeseci. Vrlo jasno, nikakvih naturanja izmjena Izbornog zakona ne može biti, nijedna hrvatska opcija neće podržati nikakva trajna rješenja, a i sva druga rješenja kojim bi trebalo nešto korigirati u Izbornom zakonu moraju podrazumijevati i legitimno predstavljanje u Predsjedništvu i u domovima naroda. I, tu izuzetaka nema prema bilo kome, Osmorci, dvojci, nekoj drugoj političkoj opciji,međunarodnoj zajednici ili ne znam kojim drugim strankama - rekao je Čović.

Potpisivanje "reda radi"

To su stajališta sporazuma potpisanog i u Mostaru, kako je dodao, „pa su se neki hvalili kako su to potpisali samo reda radi“.

- Mostarski sporazum morat će se provesti do kraja. Partneri s nama mogu biti oni koji razumiju da BiH jeste multietnička, multinacionalna, da se mora osigurati potpuna ustavna jednakost tri konstitutivna naroda i legitimno predstavljanje. Visoki predstavnik ni bilo koji drugi ne može donositi nikakve odluke koje neće uvažiti to do kraja, ali ako se želi nešto donijeti, onda u cjelini se može promijeniti Izborni zakon. A, to znači i domove naroda trajno riješiti i Predsjedništvo. Nikakvi segmenti ne znam kako kome bi odgovarali, jer je naša obaveza završiti to za šest mjeseci. Ako ta Osmorka želi zajedno s nama i našim partnerima to uraditi za šest mjeseci, dobrodošli. Ako ne želi, to smo riješili odmah, tako da s te strane nemamo bilo kakvih poteškoća i u komunikaciji javnoj ni prema međunarodnim predstavnicima ni kolegama osmorke - rekao je Čović.

Odblokiranje procesa

Dodao je da će s predstavnicima osmorke imati sastanak u Sarajevu u utorak, kao i s predstavnicima međunarodne zajednice.

- Isteklo je vrijeme za Vladu Federacije, rok je istekao i da vidimo šta ćemo dalje - naveo je on.

Kazao je i kako mnogi očekuju reakciju visokog predstavnika i pregovaraju oko toga šta će on nametnuti.

- Da ne bih nagađao šta će visoki predstavnik uraditi tog 24., 25. ili 26., to je nečija taktika, već sam ranije rekao ne treba nam nikakvo nametanje imamo dovoljno jasnih rješenja kad je u pitanju Izborni zakon, ali ako se neko igra s tim ta rješenja mogu biti kratkoročna, da odblokiraju proces - rekao je on.