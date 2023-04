Ivica Puljić: Dodik je u panici, Orban mu odbio dati 500 miliona eura

Ivica Puljić, dugogodišnji novinar i dopisnik Al Jazeere iz Vašingtona bio je gost večerašnjeg "Centralnog dnevnika" Senada Hadžifejzovića na Face TV:

- Navikli su Amerikanci na Dodikove izjave. Prošle sedmice je upućena inicijativa da se pojačaju evropske snage u BiH. Zašto evropske snage? Zato što su one već uigrane kod nas, ali ne treba zaboraviti da je NATO prisutan u BiH. Da bi NATO došao u Brčko potrebna je saglasnost UN-a, a EUFOR to već ima. NATO prema Dejtonu ima neka ovlaštenja u BiH. Mislim da će dodatne snage ubrzo doći. Amerikanci su tražili da se to brzo uradi. Šta će se dogoditi zavisi od Dodika. Vučić nije presretan što je Dodik bio kod njega. Prema američkim izvorima Dodik Vučiću predstavlja teret. Dodik mu ne predstavlja saveznika - rekao je Puljić te dodao:

- Dodik je tražio 500 miliona eura od OTP Banke u Budimpešti u Mađarskoj. Odbijen je. To je bilo ovih dana. Kada su Mađari to učinili, a on je sa Orbanom drugar, onda je jasno da je i Mađarska u problemu. Steže se obruč i oko Orbana i on mora misliti prije svega na sebe. Možda se Dodik okrene Kini, ali Kina kada pozajmi novac vrlo je rigorozna. MMF neće dati Dodiku novac, to znam.