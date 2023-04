Jubilej koji obara sve rekorde: 3000. izdanje emisije "Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem"

Nedavno su se navršile pune 32 godine od početka emitiranja najdugotrajnije emisije informativnog karaktera u Evropi, a večeras, 15. aprila 2023. godine, ova je emisija dosegla svoj rekord, zlatni jubilej – večeras se emitiralo 3000. izdanje "Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem".



Sve počelo na javnom servisu BiH

"Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem" u više je navrata mijenjao svoj "dom"; sve je počelo na javnom servisu BiH, a do 2009. godine ste ovu emisiju mogli gledati na Hayat TV, kao i na nekadašnjoj TV1. Želja za neovisnošću bila je neutaživa, pa je 15. januara 2012. godine osnovana FACE TV; "Centralni dnevnik" je tako, i u tehničkom producentskom dijelu, postao neovisan u cijelosti.

Statistički podaci pokazuju da je "Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem" najgledanija emisija u BiH, a među najgledanijim je i u Evropi i svijetu.

FACE TV je medij kojem se vjeruje. O "Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“"govori se u BiH, regiji, svim zemljama svijeta... Svi znaju da petkom i subotom, u 18.45 sati, počinje emitiranje najeksluzivnijih gostovanja, vijesti i bespoštedno otkrivanje svih afera.

Jedanaest godina ekskluziviteta: Retrospektiva FACE-ovog programa

FACE je proslavila svoj jedanaesti rođendan u januaru ove godine, a kroz decenijski rad su gledateljima donosili najaktuelnije vijesti u vezi sa historijskim dešavanjima, ekskluzivne, svjetske intervjue, live izvještavanje iz haške sudnice – pratili smo presude ratnim zločincima. Također, pratili su historijski uspjeh bh. nogometnih Zmajeva.

Unatoč pritiscima, prijetnjama, napadima – FACE TV nije odustala: njihov je izbor uvijek biti na strani građana.

Hadžifejzovićevo historijsko izvještavanje: "Ovo je rat!"

2. aprila 1992. godine počela su ratna dešavanja na prostoru BiH, a Senad Hadžifejzović i njegovo javljanje iz "Dnevnika" mnogima je podsjetnik na te dane. On je tada izrekao čuvenu rečenicu: "Nije ozvaničen, nije objavljen i vodi se, zasad, na ograničenim teritorijama i specijalnim metodama, ali možemo slobodno reći: ovo je već rat!"

Jedan predsjednik i jedan novinar dovijeka – Alija i Senad

Naglašavao je on to više puta – prvi predsjednik RBiH Alija Izetbegović i Senad Hadžifejzović više su se puta našli u historijskim preplitanjima sudbina. Alija Izetbegović se u "Centralni dnevnik" javljao uvijek kad nije imao kuda, kad je osjećao da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, kad se od njega očekivalo da donese važne odluke. Alija Izetbegović je otet 2. maja, a to je rekao u live programu "Centralnog dnevnika": "Ja sam ovdje, praktički, zarobljenik!"

FACE u Brazilu

FACE je bodrio nogometne Zmajeve; pratili smo njihov plasman na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

Ekskluzivni intervjui sa Anđelinom Džoli (Angelina Jolie) i Morganom Frimanom (Freeman)

Za FACE su govorile holivudske zvijezde A liste – poznata glumica Anđelina Džoli i legendarni glumac Morgan Friman.

Hadžifejzović pitao Vučića: "Jesi li pucao na Sarajevo?"

Historijski intervju sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem izazvao je veliku pažnju javnosti, pogotovo zbog direktnog pitanja koje mu je uputio Senad Hadžifejzović.

- Mjesec april je značajan za našu medijsku kuću jer u ovom periodu imamo tri razloga za slavlje: obilježavamo jedanaest godina FACE-a, 32 godine postojanja i 3000. izdanje emisije "Centralni dnevnik". Veliko slavlje povodom trostrukih obljetnica održat ćemo u maju tekuće godine - navodi se u saopćenju FACE-a.

U nastavku pogledajte video spektakularnog vatrometa.