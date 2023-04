Mehmedović pozvao na direktan izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentane skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović pozvao je visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i ključne ambasade u BiH da razmotre donošenje odluke koja će onemogućiti da bilo koja politička stranka bude nezaobilazan faktor.

"Izvršni transfer političke moći"

- To znači da se izmjenama Ustava FBiH ili BiH izvrši transfer političke moći prema nekoj etničkoj grupi u BiH, što dovodi do destabilizacije, bilo to u formiranju vlasti ili u funkcionisanju BiH. To BiH danas čini taocem Hrvatske i HDZ-a - istakao je.

Time su, tvrdi on, Amerika i EU potrošile skoro 30 godina da bi od BiH napravile "surogat" u kojoj su neki ipak "jednakiji".

- Koliko puta smo čuli da je HDZ nezaobilazan faktor u formiranju vlasti i funkcionisanju BiH? Ili SNSD ili SDA?! Bezbroj, posebno nakon nametanja ustavnih promijena 2. oktobra nakon što je tim nametanjima izgirano povjerenje u izborni proces i demokratiju u BiH a gotovo sigurno i položen kamen temeljac za ukidanje institucije visokog predstavnika i OHR-a - kazao je.

Velikodržavni projekti

To je do sada, dodao je Mehmedović, po pravilu bio dio usluge velikodržavnim projektima.

- U tom konceptu u kojem je jedna ili više stranaka u ovom ili onom formatu "nezaobilazan faktor", izvršena je pravna destrukcija BiH i uveden koncept komunističke partije i jednopartijskog etničkog sistema, a znamo kome to danas najviše odgovara i u čiju dugoročnu korist radi - istakao je Mehmedović u saopćenju.