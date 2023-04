Muftija Dudić o Lejletul-kadr: Od Njegove sveobuhvatne svemoći tražiti oprost od grijeha

Mubarek noć Lejletul-kadr nastupa večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima.

- Ovih dana tragamo, tražimo. Nadamo se da ćemo biti sretnici da se baš nama otvori Božija milost da je pronađemo, noć vrijedniju od hiljadu mjeseci - Lejletul-kadr - kazao je povodom ove mubarek noći predsjednik Mešihata Islamske zajednice (IZ) u Srbiji muftija dr. Mevlud-ef. Dudić.

Podsjetio je da smo u ovom mubarek mjesecu predani mnogostruko pojačanim ibadetima, te da se uz mukabele, teravije i noćne namaze svakodnevno trudimo da upotpunimo blagodatne ramazanske dane.

- A opet sve to stavljamo po strani u odnosu na Lejletul-kadr i promišljanje o Allahovoj mudrosti i veličini da nam dovoljno približi njen dolazak, a iznova da ne budemo posve sigurni koje večeri pada - kazao je muftija.

U razgovoru za Agenciju MINA muftija Dudić je kazao da nam Bog daje uputu, smjernice, putokaze, a naš odabir nas određuje jesmo li sretnici ili nismo.

Svi ljudi su grešni

- Ako pratimo Njegove naputke, kako god da bude i kada god da bude, na dobitku smo jer svaku ramazansku večer žudno okrećemo prsa ka kibli, ponizno padamo na sedždu Stvoritelju, ispravljamo dlanove u dovi i upućujemo molbe... - naglasio je muftija.

Dodao je da „iz dana u dan povećavamo intenzitet vlastite duhovnosti i žudnje za Božijom milošću, te pomalo maštamo, tačnije miješamo nadanja, očekivanja i strepnje - šta ako smo odabranici i ako se pred nama otvore nebesa, šta tražiti tog trenutka od Vlasnika Arša i Stvoritelja svega što postoji?“

Mufija Dudić je u razgovoru istaknuo i da se postavlja pitanje koja je to molba dostojna tog trenutka, a da ne budemo nepravedni ni prema sebi, ni prema svojim bližnjim, niti svom narodu i ummetu muslimanskom.

- Šta je to dovoljno veliko da bismo njime obuhvatili sve i prema svemu bili jednaki i pravedni? Da tražimo bilo što materijalno - nije vrijedno tog trenutka, jer materija je propadljiva i prije ili kasnije će ispariti. Da tražimo zdravlje - koliko god da živimo opet ćemo umrijeti, taman da nam je vijek dug kao Nuhu, a.s. - hiljadu manje pedeset godina, doći će trenutak kada se duša vraća svome Gospodaru. Da tražimo položaje, namjesništva, utjecaje i ugled među svijetom - zar nisu svi mudri mu’mini bježali od položaja jer su znali da će ih to upropastiti i na dunjaluku i na ahiretu - naveo je muftija Dudić.

Naglasio je da ipak, postoji nešto što je sveobuhvatno i što nam svima podjednako treba, te čime ćemo svi biti sretnici i čini mi se da je smisao cjelokupnog našeg življenja u tome da ga dosegnemo.

- Grješnici smo, stvoreni kao ljudi, ne kao meleki. U našem životu, ma koliko se trudili, počinili smo javne ili tajne grijehe, stvoreni smo nejakim da se odupremo svakom izazovu kojim nas Stvoritelj kuša... I to je odlika svakog insana. Zato je najpreče i najobuhvatnije u traganju za Kaderskom noći, u nadanju da smo dosegli trenutak otvaranja nebesa i da nam se Milostivi smilovao i učinio od sretnika, od Njega, Njegove sveobuhvatne svemoći tražiti oprost od grijeha, za sebe, svoje bližnje, svoj narod i cijeli muslimanki ummet - kazao je muftija.

Tražiti oprost

Poručio je da trebamo moliti lijepim dovama, skrušeno i ponizno, da nas Bog očisti od grijeha i učini dostojnim Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovih dobrih i iskrenih sljedbenika.

- Najfadilnije je da svaku noć probdijemo u traženju oprosta, da se što više družimo s Kur’anom Plemenitim i upućujemo dove, poput ove tako jednostavne, a tako veličanstvene: Allahumme inneke afuvun tuhibul afve fafu anna / Allahu, Ti opraštaš i voliš opraštanje, pa nam oprosti. Amin - zaključio je muftija dr. Mevlud-ef. Dudić.