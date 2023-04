Izetbegović i Lendo doživjeli fijasko: Čović i Nikšić ih izignorisali

Na poziv da se sastanku rukovodstva Federacije BiH, koji je sazvao potpredsjednik Federacije Refik Lendo (SDA), pridruže i predsjednici triju stranaka koje imaju članove rukovodstva FBiH, odazvao se samo Bakir Izetbegović.

Podsjećamo, Dragan Čović (HDZ) je još prije nekoliko dana rekao da predsjednik stranke nema šta da radi s članovima rukovodstva FBiH na sastanku, a jutros je i Nermin Nikšić (SDP) kazao da to nije u skladu s Ustavom i zakonima.

Nije održan sastanak

Tako je još jedan pokušaj SDA da postane dio nove vlasti na nivou Federacije BiH bio neuspješan.

- Sastanak nažalost nije održan. Gospodin Izetbegović se, kao što ste vidjeli odazvao. Čović je odgovorio preko medija da on nema šta sa mnom razgovarati kao predstavnikom Bošnjaka. I ja zaista ne znam šta on misli, ko će da predstavlja Bošnjake, hoće li Lidija Bradara ili Igor Stojanović? A gospodin Nermin Nikšić je također poslao meni neki odgovor da ja navodno nemam ustavnu nadležnost da sazivam sastanak. Ponavljam, oni se nisu odazvali na sastanak negirajući sva naša nastojanja da dođe do razgovora, pa da vidimo kako i na koji način se dogovorit ili ne dogovorit. Dobio sam pismo od Lidije da ona ne želi doći jer smatra da je završila svoj dio posla - rekao je Lendo nakon sastanka.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je kazao da je pojavljivanje na sastanku, ne samo "osnova pristojnosti, nego i ustavnka obaveza.

- Nevjerovatna je da da se ide na sastanke u destilerije po Lakatašima, umjesto da se dođe u institucije da kažu šta se ima kazati. Ako neće s nama da to kažu u jednom pristojnom razgovoru. Došli smo gospodin Lendo i ja da bismo potcrtali ko pravi problem i blokira. Oni koji ne žele razgovor, koji žele na protivustavan način da formiraju vladu, prave blokadu, djetinjastu blokadu - poručio je Izetbegović.

"Koncentraciona Vlada"

Kaže da su htjeli ponuditi rješenje "na liniji većine u Predstavničkom domu FBiH."

- To ne bi bio spisak ministara koji su bez Lende definisani. Tražili bi da se radi koncentracijska vlada, da svi u tome učestvujemo i bošnjački dopredsjedavajući Lendo, ili da napravimo dvije liste, jednu da napravi SDA i stranke oko nje, a drugu HDZ I stranke okupljene oko nje, pa ko dobije većinu u Zastupničkom domu neka formira vladu – zaključio je Izetbegović.