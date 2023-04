Nebojša Vukanović za “Avaz”: Čim vidite političara da diže tri prsta odmah shvatite da je stavio milion maraka u džep

Poslanik u NSRS Nebojša Vukanović podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i premijera RS Radovana Viškovića zbog navodne zloupotrebe položaja tokom organizacije teniskog turnira u Banjoj Luci. U razgovoru za “Avaz” Vukanović pojašnjava da niko nema ništa protiv ovakvih manifestacija, ali upitan je način trošenja novca svih građana.



- Oni su, kako smo na kraju saznali, potrošili 45 miliona maraka za dolazak par tenisera u Banju Luku. Novac se mora trošiti u skladu sa zakonom. Morao se uraditi projekat, raspisati tender, obezbijediti transparentno sredstva, a ne da se Dodik, Stanivuković i Višković dogovore da će napraviti neku građevinu koja propušta vodu već prvi dan. Za to je bilo predviđeno 15, a ne 45 miliona. Da su jabuke u pitanju, previše su promašili 30 jabuka, a ne 30 miliona. Novak Đoković ne može biti paravan za pljačku, a 45 miliona se ne može trošiti na ovaj način, dok je narod gladan i dok čitav sistem puca – kaže Vukanović.

O Stanivukoviću

Gradonačelniku Banje Luke i sam je davao podršku, očekujući drugačiju politiku i promjene. Danas je njegov oštar kritičar.

- Svi populisti svoj kriminal nastoje da brane odbranom srpstva, bošnjaštva ili hrvatstva. To je tradicija kod nas. Što više kradu to su više desničari. Podržavao sam Stanivukovića, ali čim je došao na vlast ja sam se već nakon tri mjeseca s njim sukobio, jer je počeo da zapošljava one koje je do juče kritikovao. Sjetite se da sam i prije godinu, godinu i po javnosti ukazivao na njegov kriminal i da je iznevjerio očekivanja. Treba kritikovati pojave, a ne ličnosti. Ja ne napadam Stanivukovića zbog njegovog imena, već zbog njegovog zaokreta i politike koja je postala identična politici Milorada Dodika – pojašnjava Vukanović.

Da retorika Stanivukovića nije daleko od Dodikove, pokazao je nedavno kada je, na protestima kojima je spriječen pokušaj firme “Autoprevoz” da preuzme zemljište u centru Banje Luke, izjavio da je oni žele prodati “nekim privatnicima, Bošnjacima, muslimanima”.

- Prvo ode na iftar, traži bošnjačke glasove, to mu nije gadljivo, a onda tako “lupiti”. To je jedna, u najmanju ruku, sramna izjava jednog populiste, koji bi trebao da radi na normalizaciji odnosa, da se okrenemo ekonomskim temama, da svojim primjerom pokaže kako se može živjeti bolje, a ne da odmah ogrne plašt nacionaliste. Čim vidite nekog političara da diže tri prsta i govori o srpstvu odmah shvatite da je stavio milion maraka u džep i da mu je busanje u prsa paravan za pljačku – ističe Vukanović.

Dodik kao dijete

Komentirajući sve radikalnije izjave predsjednika RS Milorada Dodika, koji sve otvorenije najavljuje secesiju, Vukanović kaže se Dodik ponaša kao dijete kada mu uzmete igračku ili telefon.

- Čim mu nedostaje para on se tako ponaša. Tu je najsramnija uloga međunarodne zajednice, koja podstiče, toleriše i hrani njegovo takvo devijantno ponašanje. On nanosi veliku štetu srpskom narodu, predstavljajući nas kao remetilački faktor. Stalno nešto opstruiše, blokira, prijeti, takvo njegovo ponašanje izaziva reakciju, dovodi do ponovnih tenzija, jer nikom nije svejedno slušati njegove priče koje se ponavaljaju ciklično svakih par mjeseci - o blokadama kasarni, otcjepljenju, razdruživanju, dok s druge strane povećava budžet BiH. Naravno da neće biti otcjepljenja, ali je na račun takvih najava deset puta do sada imao političku korist. Em je dobio poene jer glumi “Srbendu” u RS od ljudi koji ne vide šta je pozadina, a s druge strane mu stranci odmah daju bombonu i nahrane ga da ne bi pravio probleme – zaključuje Vukanović.

A bombona bi ovaj put trebala biti pozamašna finansijska injekcija, jer RS finansijski stoji jako loše. Prema riječima Vukanovića, RS će se u ovoj godini suočiti s obavezama otplate ukupno milijardu maraka.

- Na naplatu dolazi odjednom 350 miliona, a ukupno više od milijardu KM. Na naplatu dolaze godine haosa i anarhije, kad se nekontrolisano zaduživalo kako bi se finansirali izbori, kako bi se korupcionaškom mrežom hranio taj kriminalni aparat. Od sitnih službenika, do krupnih tajkuna, za svakog je moralo biti. Dodik je iscrpio mogućnosti zaduženja na domaćem, dobrim dijelom i na međunarodnom tržištu, a sada im za Vidovdan, 28. juna, treba 350 miliona i ne gledaju uslove, kamatne stope i rokove otplate, samo je, kao kod narkomana, da obezbijede dozu. To će biti pogubno za RS – naglašava Vukanović.

Normalizacija odnosa

Smatra da je sve dogovoreno s međunarodnom zajednicom, jer “nikad niko nije napadao i vrijeđao Amerikance, ako nije bio njihov prikriveni igrač”. Odgovornim smatra i bošnjačke političare “koji samo čekaju koga će Mile da izabere”, od SDA i DF-a do sadašnje koalicije oko SDP-a.

- Upozoravao sam lidere tzv. osmorke, da će Dodik da se pravi dobar dok ne napravi vlast, a čim dobije što mu treba ponovo će biti onaj stari. Oni su mislili da je on reformisan. Imali su priliku da se napravi Vijeće ministara bez Dodika, čime bi se napravili krupni iskoraci ka normalizaciji odnosa, ali, nažalost, oni su izabrali njega i ove četiri godine ćemo svi snositi posljedice pakta s đavolom – ističe poslanik u NSRS Nebojša Vukanović.