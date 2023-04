Skupština Kantona Sarajevo: Na dnevnom redu i tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica

Skupština Kantona Sarajevo nastavlja danas zasjedanje. Riječ je o nastavku treće radne sjednice.

Na dnevnom redu su:

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći-skraćeni postupak;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;

3. Prijedlog zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;

5. Nacrt zakona o sportu Kantona Sarajevo;

6. Prijedlog odluke o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kanton Sarajevo

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj: 2994 K.O. SP_HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m2 i dvorište 215 m2 ukupne površine 310 m2 , što odgovara upisu u katastarski operat PL broj: 1274 parcela broj 1942 K.O. Ilidža;

8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica“;

9. Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.

Haris Zahiragić (SDA) je govorio o pruzi Ilidža - Hrasnica.

- Želim da vjerujem da će pruga biti implementirana prije nego što je rekonstrukcija pruge u Sarajevu trajala. To je potreban projekt, bruka je što se do sada nije uradila, ali 60 miliona dižemo kredit na kredit u Kantonu Sarajevo, to ne podržavam - rekao je Zahiragić.