Haris Vranić o Sebiji Izetbegović: Ne može biti direktorica, jer nije ni profesorica

Ministar zdravstva u Kantonu Sarajevo, Haris Vranić (SDP) je u gostovanju na Televiziji Sarajevo prokomentirao situaciju u vezi s oduzimanjem diplome Sebije Izetbegović, trenutne direktorice KCUS-a i zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo.

- Osjećam se razočarano, zbog toga što se pokazuje da je fokus na nekim privatnim stvarima. Za mene je razočaravajuće da se ovo dešava na državnom Univerzitetu i to na Medicinskom fakultetu. Razočaravajuće je da vi imate ovakva saznaja. Meni je želja da se ispitaju svi ovi postdiplomski studiji, dodiplomski, zatim edukacije koje su vršene na sumnjiv način - naveo je Vranić.



Nema titulu profesora

Dotakao se i toga da Sebija Izetbegović ne može biti direktorica KCUS-a.

- Ne vjerujem da će Upravni odbor koji je postavila ova Vlada to pokrenuti. Znate da Vlada FBiH trenutno nema ministra zdravstva i da akte potpisuje Fadil Novalić. Mi smo od našeg člana UO zatražili da postavi pitanje zakonitosti, jer je Sebija Izetbegović izgubila akademska zvanja i da je prekinut radni odnos na Medicinskom fakultetu. Ona nema prefiksa docenta ili profesora, a u Statutu to decidno piše - istakao je Vranić.

Dodao je i to da se ovo pitanje postavilo i na Upravnom odboru KCUS-a, te da je i predstavnik USK to isto zatražio.

- Dakle, imamo dva člana Upravnog odbora koji će već na idućoj sjednici tražiti izjašnjenje o tom pitanju - naveo je Vranić.

Postojanje straha

Ono što je još u svom gostovanju ministar Vranić istakao, jeste da postoji strah u KCUS-u, ali i Medicinskom fakultetu.

- Strah koji se osmu godinu provodi u KCUS-u je očito nemjerljiv. Evo na šta liči Medicinski fakultet. Jednoglasno potpisuje zahtjev prema rektoru da se on žali Inspekciji koja traži poništenje diplome Sebije Izetbegović. I navode da će oduzimanjem jedne sumnjive diplome nanijeti štetu kredibilitetu Medicinskom fakultetu. Pa to je nonsens. Dakle, neko ko je na sumnjiv način došao do titule će manje nanijeti štete nego da oduzmete tu diplomu? To vam govori da je to sve pod kontrolom politike i Sebije Izetbegović - istakao je Vranić.