Najava FHMZ-a: Sutra pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Poslijepodne djelimično smanjenje naoblake. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 12 stepeni.

Danas je bilo pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 0 stepeni; Ivan Sedlo 7; Bihać 10; Sarajevo-Bjelave 11; Drvar 12; Bugojno, Gradačac, Sanski Most, Tuzla 13; Livno, Zenica 14; Neum, Široki Brijeg 17; Stolac 19 i Mostar 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.