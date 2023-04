Obustava saobraćaja zbog radova na lokalitetu Carinskog mosta

Obustava prometa preko Carinskog mosta u Mostaru bit će produžena za dva dana.

- Na temelju dodatnog zahtjeva J.P. Komunalno d.o.o. Mostar Grad Mostar izdao je Rješenja za obustavu prometa na lokalitetu Carinskog mosta (od izlaza ul. Lacina do zgrade „Milkaˮ), u periodu izvođenja radova zamjene dilatacijskih sprava na mostu, a koje će izvoditi podizvođač J.P. Komunalno d.o.o. Mostar. Navedena obustava trebala bi trajati u razdoblju od 15. 4. 2023. do 20. 4. 2023. godine do 17 sati - navodi se iz Sekreterijata Grada Mostara.

Tehnologija izvođenja navedenih radova zahtjeva totalnu obustavu saobraćaja na spomenutom lokalitetu.