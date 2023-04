Na poziv SBiH i NES-a danas bi trebalo da bude održan sastanak sa SDA i DF-om

Jedan od sastanaka političkih stranaka koje su inicirali Stranka za BiH (SBiH) i Narodni evropski savez (NES), trebalo bi da bude održan danas u Sarajevu sa Strankom demokratske akcije (SDA) i Demokratskom frontom (DF).

Krajnji cilj je prevazilaženje krize i formiranje postizbornog saziva Federalne vlade.

SBiH i NES su tim povodom pozvale ranije na odvojene sastanke stranke okupljene oko osmorke, s kojima je sastanak održan jučer, a sve povodom zaključka usvojenog u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, koji se tiče angažmana Ustavne komisije u prevazilaženju sadašnje pat-pozicije kad politički akteri nisu dogovorili ko će i u kojem partnerstvu činiti budući sastav Federalne vlade.

Treći poziv

Admir Čavalić (SBiH), osim što je u izjavi za Fenu najavio sastanak s predstavnicima osmorke, održan jučer, kao i današnji sa SDA i DF te kazao da je upućen i treći poziv predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice, izjavio je da inicijatori očekuju pokretanje razgovora o izmjeni Ustava FBiH i pripremu za održavanja sjednice Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

- Moram napomenuti da je u Federalnom parlamentu usvojen naš zaključak da Ustavna komisija krene s razmatranjem aktuelne situacije u kontekstu izmjena Ustava FBiH - podsjetio je Čavalić.

Očekuje zakazivanje sjednice

Dodao je da sada očekuju zakazivanje te sjednice i da je urgencija upućena rukovodstvu Federalnog parlamenta.

- Smatramo da bi bilo idealno da mi iznađemo neka rješenja, ali očekujem i vjerovatno će do kraja mjeseca doći do nove intervencije visokog predstavnika. Kada je riječ o toj intervenciji, mi zagovaramo da ona treba, prije svega, da razriješi aktuelnu situaciju, odnosno da razriješi nered koji je napravio OHR u izbornoj noći, što nije trebalo raditi jer je to napravilo određeni disbalans u korist etničkog nauštrb građanskog - prokomentirao je Čavalić, govoreći o daljnjem procesu formiranja Federalne vlade.