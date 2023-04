Konaković: Probleme unutar Federacije treba riješiti dijalogom

Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane danas, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da su danas usvojili informaciju koja se tiče priznavanja diploma i poslovnih kvalifikacija, a koja će biti proslijeđena Predsjedništvu BiH.

Važan korak

- Ovo oko kretanja s ličnim kartama još nismo. Čekamo tu političku saglasnot. Nadam se i vjerujem da ćemo i to riješiti vrlo brzo, ali danas smatram vrlo važnim korakom koji potvrđuje da ovo Vijeće ministara, ipak, radi i rješava one probleme koje dugo nije rješavalo. Znate da se ova tema analizira i s te političke strane. Vjerovatno kolege iz RS čekaju još i Srbiju, koja treba da ratificira dokumente u svom parlamentu. Završila je to i Crna Gora nedavno i mislim da smo vrlo blizu kraja koji će, zapravo, značiti uspješnost jednog zamišljenog procesa koji bi trebao značiti mobilnost roba, usluga, ljudi i njihovog kretanja – rekao je Konaković.

Dodao je da ništa ne bi moglo proći da nisu glasali ministri RS. Istakao je da će u narednim danima biti otvorene još neke teme u kojima će vidjeti spremnost svih strana da se rješavaju problemi koji dugo nisu.

O današnjem sastanku

Konaković se i osvrnuo na sastanak koji bi trebao biti održan danas, između SDA i DF-a, a na poziv SBiH i NES-a.

- Oni su inicijatori koji su organizovali te sastanke i vrlo transparetno najavili. Ja mislim da treba razgovarati i pokušati riješiti dijalogom sve ove probleme u BiH unutar Federacije, pogotovo, tema tog sastanka je, koliko ja znam izmjene Ustava, pošto je to naša obaveza. Da vas podsjetim da u Sporazumu između HDZ-a i nas postoji obaveza da se u roku od šest mjeseci mijenja i Ustav i Izborni zakon, tako da to smatram jednim poprilično regularnim procesom. Nemam ništa protiv toga i danas će, vjerovatno, pokušati razgovarati o nekim rješenjima koja bi nam svima pomogla. Ako uspiju, svaka im čast. Ako uspiju naći ruke i obezbijediti glasove da se dvotrećinski izmjeni Ustav u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije i pritom u Domu naroda sve to potvrdi, to će biti čudo za BiH. Ja ipak mislim da neće doći do toga jer poznajem političke okolnosti, ali pozdravljam proaktivni pristup kolega iz NES-a i SBiH s ciljem pronalaženja nekih rješenja, a ne samo čekanja da nam neko drugi riješi – izjavio je Konaković danas.

Podsjetimo, jedan od sastanaka političkih stranaka koje su inicirali Stranka za BiH (SBiH) i Narodni evropski savez (NES), trebalo bi da bude održan danas u Sarajevu sa Strankom demokratske akcije (SDA) i Demokratskom frontom (DF).

Krajnji cilj je prevazilaženje krize i formiranje postizbornog saziva Federalne vlade.