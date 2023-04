Dodik napao Marfija i poručio: Ponudit ću dokument koji će tretirati samostalnost RS u okviru BiH

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik danas je u Banjoj Luci govorio o državnoj imovini nakon što je potpisana zajednička izjava članova Predsjedništva BiH i probosanskih stranaka prije dva dana, a nije zaobišao priliku da izvrijeđa po ko zna koji put ambasadora SAD u BiH Majkl Marfija (Michael Murphy).

- Moje, kao predsjednika, bilo je da reagujem na izjavu koju su potpisali u Federaciji, znači muslimanske sve partije koje su i vlasti opozicije veliki neprijatelji ili protivnici uvijek su ujedinjeni u Sarajevu kada treba napraviti neku štetu u RS i kada se treba ujediniti da RS zagorčaju i pokušaju zagorčati život. Nešto što je potpuno politički kalkulantski urađeno do sada jeste činjenica da su instrumentalizovali Ustavni sud na koji se sada pozivaju, a cinično izgleda kada se pozivaju na Ustav, jer Ustav je jasno rekao sve, Dejtonski sporazum je jasno rekao sve, Aneks 2 govori o tome da je teritorija RS 49 posto i u tom Aneksu 2 sastavni dio toga su mape koje tačno naznačavaju da se radi o graničnoj liniji. Sve je to urađeno tako da je to sve bez ikakve sumnje ono što pripada RS, a to je teritorija sve što je zatečeno na njoj – kazao je Dodik.

Pozivanje na sukcesiju

Dodao je da su sada smislili „ovi podlaci“, kako ih naziva, iz američke i britanske ambasade da se pozivaju na sukcesiju u pokušaju da prevare, da stvore neki pravni osnov, zaobilaze i Ustav i Dejtonski sporazum.

- Tako da sada ljudima djeluje otpor kao dobitno kada napišu ciljeve u Federaciji i pokušavaju nama da drže lekciju. Mi nećemo držati nikakvu lekciju nikome. Sutra očekujem da će se pojaviti svi. Ja ću ponuditi jedan dokument koji će u suštini ići time da se sve političke partije u RS objedine oko neophodnog stepena samostalnosti RS u okviru BiH. To je onaj oblik koji smo već imali Dejtonskog sporazuma, a to znači, moj prijedlog će biti da se odbace svi dosadašnji akti koji su išli, a nisu predviđeni Ustavom bez obzira na koji način, nasiljem visokog predstavnika, a pogotovo Ustavnog suda koji sjede tri strane sudije, a dvoje je muslimanskih sudija. Jedan je ratni predstavnik SDA, a drugi je potpredsjednik SDA u nekom periodu. Šta imamo očekivati nego udarce na RS – istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud nije relevantan te je to, kako kaže, sud jedne strane.

- U tom pogledu, razgovarat ćemo s partnerima iz drugih političkih partija. Nama je savršeno jasan dizajn kojim Amerikanci pokušavaju da naprave stranke ovdje u nastojanju da ih ukinu ovdje i osnovni je cilj bio to. Jednom sam bio na jednom sastanku u Vašingtonu kada je Silajdžić tada napao Brnca i rekao: „Vi ste nas prevarili i rekli da ćete nas podržati da izgradimo jedinstvenu zemlju“, a onda je Brnc rekao: „Zar ne vidiš da to radimo“. To je to. To je ovo što oni pokušavaju – rekao je Dodik.

Najveći krivac

- Ovdje je najveći krivac u BiH Milorad Dodik koji se suprotstavlja takvim naporima tih mešetara iz Ustavnog suda i ambasade ovoga Marfija koji je ovdje 20 godina prvo kao potrčko, a sada kao neko ko misli da nešto može odlučiti. Ovo je ključno pitanje. Mi ne tražimo da se to potvrdi ili da se šuti o tome. Mi tražimo da se to završi. Jedini mogući način da se to završi jeste da između RS i Federacije BiH, kao strana koje su opredijeljene kao isključive strane Dejtonskog sporazuma nakon njegovog potpisivanja, još jednom potvrdi ono što je istina da imovina koja se nalazi na teritoriji Federacije pripada Federaciji, da imovina koja dolazi i nalazi se na teritoriji RS pripada RS. To je jedini način – rekao je Dodik.