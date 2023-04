Ambasador Marfi: Ništa od secesije, BiH nema većeg prijatelja od SAD

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Majkli Marfi (Michael Murphy), u intervjuu za N1 komentarisao je sastanak koji je održao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te se osvrnuo na aktuelnu poziciju Milorada Dodika za kojeg poručuje kako je krenuo "opasnim putem".

Referišući se na nove Dodikove prijetnje i destabilizacije, američki ambasador poručio je kako ništa neće biti od podjele BiH, secesije, niti narušavanja teritorijalnog integriteta.

"Dodik je krenuo opasnim putem"

- Predsjednik RS Milorad Dodik krenuo je opasnim putem. Njegove prijetnje su zaista neodgovorne, a njegova retorika je zapaljiva. Nemoguće je izvršiti secesiju od BiH, ne postoji ustavni osnov za to. On negira genocid u Srebrenici, prijeti da će oduzeti pravo na slobodu štampe i okupljanja. Ali, gledajte, mislim da je dio razloga u tome da Dodik pokušava odvratiti pažnju od vlastitih promašaja i nemogućnost njegove vlasti da izbjegne stavljanje Republike Srpske pod finansijsku hipoteku. Implikacije mogu biti ozbiljne. Ako vjeruje da će Sjedinjene Države stavljati po strani dok on uporno bira da vodi BiH putem konflikta, vara se. Štitit ćemo Bosnu i Hercegovinu - rekao je Marfi.

Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu, kako kaže, bila je i ključna poruka sastanka sa predsjednikom susjedne Srbije, Aleksandrom Vučićem.

- Objavili smo vijest nakon održanog sastanka. Razgovarali smo o podršci SAD suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, i naglasili smo važnost funkcionalnih, efikasnih i odgovornih državnih institucija, i bilo je dobro čuti da se predsjednik slaže s nama. To nije bila moja prva posjeta izvan BiH: išao sam prošle godine na sastanak sa višim zvaničnicima NATO-a da bih razgovarao o situaciji u BiH i čvrsto smo zastupali obnovljenu saradnju i jače partnerstvo između BiH i NATO-a.

SAD su najveći prijatelj BiH

Prema Marfijevim riječima, Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država, a to podrazumijeva zaštitu građana, multietničkog karaktera, teritorijalnog integriteta, suvereniteta.

- To se nije promijenilo. Politika SAD prema BiH se nije promijenila. Podržavamo teritorijalni suverenitet, integritet BiH. Nikad nećemo pregovarati o budućnosti BiH i nikada nećemo odstupiti od naše predanositi građanima ove zemlje - poručio je američki ambasador te je dodao kako uvijek ističe da voli Bosnu i Hercegovinu i ljude koji u njoj žive.

Marfi je rekao da su maksimalistički zahtjevi i utopijska obećanja pogrešna, te da se u jednim pregovorima ne može dobiti sve.

Par Aprilskog paketa

Marfi je podsjetio na pad Aprilskog paketa iz 2006. godine, kazavši da je to usporilo razvoj BiH.

- U BiH sam, kao što znate, bio i nakon rada na Aprilskom paketu 2006. godine koji nije usvojen. Zašto? Zato što su neki obećavali savršenstvo. Govorili su: ne morate glasati za kompromis, dat ću ti sve što želiš. A drugi su govorili kako trebaju dobiti još pet drugih stvari. Propalo je. Mnogo vremena sam proveo trudeći da se da oko Aprilskog paketa postigne dogovor - rekao je američki ambasador i dodao:

- anas od istih političara čujem kako se "paket" trebao usvojiti i da je greška što nije usvojen. Šanse poput ove ne dešavaju se često.

Marfi je poručio da je pogrešno voditi se maksimalističkim zahtjevima i nuditi utopijska obećanja.

- Aprilski paket, kao što ljudi sada shvataju, učinio bi Bosnu i Hercegovinu boljim mjestom. To bi bio prvi korak na putu ka izgradnji bolje Bosne i Hercegovine. Gdje smo danas? Imamo viziju, ali kako doći do toga? Korak po korak! Moramo izgraditi most ka tim ciljevima. Kada pregovarate trebate shvatiti da nećete dobiti sve. Lideri koji vam obećavaju da ćete dobiti sve u jednoj sesiji pregovora vas lažu. To se ne može postići. Ovo je zajednički kulturni i historijski prostor u Bosni i Hercegovini - poručio je ambasador Marfi.

Nepoželjni partneri

- Probosansko djelovanje nije kontroliranje javnih ustanova i preduzeća u uskom stranačkom interesu, poručio je američki ambasador u Bosni i Hercegovini prilikom gostovanja u programu N1.

Majkl Marfi, ambasador SAD-a, rekao je da se one političke stranke koje su postale "nepoželjnim partnerom" trebaju pogledati u ogledalo.

- Treba da se pogledaju u ogledalo i pitaju zašto niko ne želi da bude partner s njima i neka se fokusiraju na izgradnju vlastitog kredibiliteta - rekao je Marfi.

Komentirao je i političke odnose u FBiH.

- Federacija BiH ima važnu ulogu kao motor za BiH na putu ka euroatlantskim integracijama. Federacija ima resurse koji nisu u potpunosti iskorišteni. Nismo imali izabranu vladu 2018., a građani su ispaštali - rekao je.

Ambasador Marfi poziva da se prestane s blokadama:

- Trebamo se vratiti odgovornoj vlasti u Federaciji i to će stvoriti neophodne uslove za rješavanje teških pitanja i reformi. Bez toga nema napredovanja. To sada nemamo zato što jedna stranka blokira formiranje vlasti. Kako rješavate problem? Prestanite s blokadama - rekao je.