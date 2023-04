Bajramska hutba reisa Kavazovića: Podredimo svoje ambicije zajednici u kojoj živimo

Centralna svečanost Rijaseta Islamske zajednice (IZ) povodom Ramazanskog bajrama održana je jutros u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu kazivao reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

- U ovom bajramsko jutro svjedočimo našu predanosti pokornost Allahu dž.š. . Hvala Mu na milosti prema nama, oprostu grijehova. Radosni smo što je u naše srce ušla svjetlost vjere.

Gospodaru naš, Tebi se obraćamoskrušeno u našim dovama, oprosti nam griješe naše, grijehe majka i očeva naših i uvedi nas u Džennet.

Snaga je u srcima onih koji vole

Naša snaga je u srcima onih koji vjeruju, vole, a propast u srcima koji ne vole i mrze.

On, Allah, uliva smirenost u srca vjernika, da bi još više učvrstili vjerovanje koje već imaju. Vojske nebesa i zemlje su Allahove. O, Gospodaru naš, učini naša srca smirenim i prostranim i pomozi nam da upoznamo sve njegove strane i svijetle i mračne kako bismo tebi služili. Gospodaru naš, Ti si nas stvorio i učinio, svako od nas bira svoj put. Onaj koji vodi bogobojaznosti ili put prema razvratu. Ostavio si nam na volju da slobodno svjedočimo svoja uvjernja i izbore u čemu su naše odgovornosti i iskušenja.

Ovog jutra Te molimo da u mnoštvu zabluda izaberemo Tvoj pravi put i put vojih vjerovjesnika i pravih ljudi. Nastanio si Nas na zemlji, našem ovodunjalučkom staništu, na njoj živimo naš život pun strahova i nemira, bojimo se svega što ne poznajemo, što nam je čudno i daleko. Često veliki nespokoj vlada našim srcima, bojimo se jedni durgih iako su naša braća i sestre. Ti si nam rekao, "O, ljudi, mi vas od jednog čovjeka i žene stvaramo i na narode i plemena dijelimo da biste se upoznavali. Najvrijedniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji." Pomozi nam, Gospodaru, da prihvatimo jedni druge i upoznamo. Pomozi nam da nađemo naš mir i spokoj u tvojoj vjeri i rječima. Ti si mir i od tebe je mir, neka je blagoslovljeno Tvoje ime.

Gospodaru naš, da se stidimo okrutnosti srca naših, koja nemaju sažaljenja prema ljudima koji pate. Mi svakodnevno odbacujemo, optužujemo i osuđujemo jedni druge bez srama i stida. Daj nam snage da na ljude gledamo pogledmom koji prepoznaje lica brata i sestre. Milost Allahova je blizu dobročinitelja. Gospodaru naš, probudi u nama osjećaj stida i plemenistosti koji izvire iz saosjećanja prema svim ljudima, posebno prema onima koji su izloženi patnji bez obzira na njihovo porijeklo, bili oni bolesnici ili muhadžeri. Gospodaru naš, pomozi nam da u našim srcima otkrijemo umijeće samilosti i suosjećanja koje će nas učiniti boljim ljudima i boljim vjernicima.

Lakše je osuditi, nego upoznati čovjeka

Mi smo jedni drugima emanet, Poslanik Muhammed a.s nas je učio da je musliman muslimanu bratu, ne čini mu nasilje niti ga izdaji. Lakše je čovjeka osumnjičiti, optužiti i osuditi nego ga upoznati i razumijeti. Razgovarati argumentima je teže ali je to ispravniji put. Imajmo povjerenja jedni u druge dok ne vidimo da se naš brat ne drži datog obećanja. Ne činimo jedni drugima ono zbog čega ćemo zažaliti i što ne bismo voljeli da nam se čini. Kome se ne može vjerovati ni riječ mu nije skupa. Molimo Allaha da popravi naše međusobne odnose u onome što je za nas dobro. Živimo u zemlji koju volimo i za koju smo mnogoputa dali velike žrtve. Šehidi vječno stoje kao svjetionik na našem putu slobode, mnogo puta stradali su naši najmiliji bez ikakve krivice u zločinima i genocidu. Sjećanja na njih ne mogu izblijediti niti se njihovi dželati mogu zaboraviti. Sada smo svjesni tvojih riječi, Gospodaru naš, u kojima si rekao: “Ako vi dopadate rana i drugih rana dopadaju“. Ovih dana mi dajemo pobjedu sa jednim, sa drugim, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odobrao neke od vas kao šehide. Allah ne voli nasilnike.

Domovina je zavičaj, rodna gruda, ona koja se voli kao život, to je ono što nam je milo i što nam je sveto. Mi volimo ovu našu zemlju i srcem i dušom i onda kada od nje živimo daleko. Nosimo je sa sobom i u snu i na javi, svaka njena praška je kap naše krvi, svaki njen kamen je kula u kojoj stražari gazija i zato neka nam niko ne dira u našu domovinu I i neka ne iskušava našu odlučnost.

Budimo zajedno, Božija pomoć je uz zajednicu, jer zajednica slijedi javni interes. Naučimo poštovati javni interes i voditi dijalog, čak i onda kada mislimo drugačije od većine u našoj zajednice. Podredimo svoje ambicije zajednici u kojoj živimo, poštujemo njne propise, jer tako čuvamo red. Uzvišenih Allah je u svojoj knjizi rekao: “ I nastoj time što ti je Allah dao da stekneš onaj svijet, ali ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijeti u čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učionio. Ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine“.

Svakoj zajednici je potrebno vodstvo koje će brinuti o njenom interesu, onaj koji dopušta da mu drugi kuću uređuje ostat će dugo pod stegom tog drugog. Trebamo nadvladati tu jetimsku logiku u našim javnim poslovima da nam stranci kuću uređuju. Trebamo kao odrasli ljudi početi brinuti o sebi, dragi Bog nas savjetuje “o, vjernici, brinite se o sebi ako ste na pravom putu“. Molimo Boga da zbliži naša srca i pomogne nam da povratimo dijalog i povjerenje u našoj zajednici. Mubarek dani Bajrama su dani naše radosti i našeg zajedništva, ovo je vrijeme u kojem treba da priđemo jedni drugima bez ikakvih ograda i interesa, nemojmo jedni druge odbijati neka ruke budu raširene a srca otvorena. Pomozimo jedni drugima iskreno, salušajmo jedni druge, razgovarajmo. To će nam dati tako potrebno samopouzdanje.

Ojačajmo nadu molitvom

Draga braćo, molimo Uzvišenog da nas uputi putem dobra i zajedništva, da naše dane učini danima u kojima ćemo sa radošću susretati jedni druge. Neka u našim srcima uvijek bude mjesta za iskrenu vjeru i spremnost da služimo ljudima i zajednici. Ojačajmo našu nadu molitvom i razgovorom s našim najmilijima. Allah je uvijek na pomoći vjerniku sve dok je vjernik na pomoći svom bratu. Pomozimo ljudima koji pate. Djeci koja trebaju našu zaštitu, bolesnima kojima je potrebna naša njega, muhadžirima kojima je potrebno sklonište i zaštita.

Braćo i sestre, neka vam je sretan ovaj Bajram, podijelite njegovu radost sa vašim najmilijima, rodbinom, prijateljima i komšijama. Sutra je dan šehida, prisjetimo se da njima dugujemo neizmjernu zahvalnost i skrušenu dovu. U njihovom šehadetu je naš život, ne smijemo to nikada zaboraviti. Bajram čestitam muslimanima u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i našoj dijaspori. Provedite ga sa svojim najbližnjim i u Božjem zadovoljstvu.

Bajram šerif mubarek olsun!