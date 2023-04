Muftija Fazlović: Sjećanje na šehide treba da utka osjećaj pripadnosti i odanosti domovini

Islamska zajednica (IZ) u Bosni i Hercegovini danas, drugi dan Ramazanskog bajrama, obilježava kao Dan šehida, a danas će biti klanjana i 19. kolektivna dženaza za žrtve iz protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu s područja Vlasenice.



Povodom Dana šehida i šehidske dženaze u Vlasenici za Agenciju MINA govorio je muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

- Pojam Eš-Šehid jedno je od Allahovih lijepih imena, sa značenjem po kojem On svemu svjedoči, to jest sve zna i ništa Mu nije skriveno. O tome se u Kur'anu kaže: ''A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i hvale dostojnoga, vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na Zemlji - a Allah je svemu svjedok (šehid).'' U arapskom jeziku riječ šehid označava osobu koja je prisutna, koja svjedoči, koja nešto zna i kojoj to nije skriveno. Pojam šehid u terminologiji islamskih pravnika označava muslimana koji je poginuo u legitimnoj borbi protiv neprijatelja, braneći islam i muslimane i njihove vrijednosti, čineći to iskreno, radi zadovoljstva Uzvišenog Allaha - objasnio je muftija Fazlović.



Borba na Allahovom putu

Naveo je da je izraz šehid i njegova množina šuheda' više puta spomenut u kur'anskim ajetima i hadisima, u različitim kontekstima, a većinom u spomenutom jezičkom značenju, koje u različitim oblicima i okolnostima ukazuje na svjedočenje i prisustvo.



- U kontekstu borbe na Allahovom putu, riječ šehidi se pominje u sljedećem kur'anskom ajetu: "Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali imat će u Gospodara svoga stepen pravednika i mučenika (šehida) i dobit će nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni; a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali bit će stanovnici u vatri" - naveo je muftija.



Naglasio je da osoba sa statusom šehida u islamu zauzima visoko i časno mjesto.

- Zbog njegove spremnosti da svojevoljno i bez prisile žrtvuje vlastiti život radi Allaha Uzvišenog, braneći živote nedužnih, svoju i njihovu vjeru, slobodu i čast, šehidu se, prema islamskom učenju, pripisuju posebne vrijednosti i nagrade. Pošto je šehid bio spreman da na Pravom putu, u ime Boga Svemogućeg, odustane od života na ovome svijetu, za njegovu pravednu borbu i požrtvovanje čekat će ga visoka i trajna nagrada na Budućem svijetu. Njemu se u islamu dodjeljuje posebno ime šehid, što je jedno od imena Allaha, dželle šanuhu, te se zabranjuje da se šehidi smatraju i opisuju kao mrtvi: "I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: "Mrtvi su!" Ne, oni su živi, ali vi to ne znate" - kazao je muftija Fazlović, podsjetivši da je Allahov vjerovjesnik Muhammed priželjkivao da s ovog svijeta preseli kao šehid.



Tamna vremena progona

Zbog posebnog hurmeta koji se u izvorima islama pridaje šehidima, u tradicijama muslimanskih naroda je prema ovoj kategoriji ljudi odnjegovano posebno poštovanje, istaknuo je muftija.

- I u sjećanju Bošnjaka duboko je urezana žrtva koju su šehidi podnosili tokom minulih stoljeća, ugrađujući se u temelje države i njenog opstanka. Ta velika žrtva uložena je u borbi neizrecivih razmjera za opstanak našeg naroda na ovim prostorima, tokom tamnih vremena progona i pokušaja našeg uklanjanja sa šireg balkanskog prostora. Šehidi se u tradiciji našeg naroda doživljavaju kao zalog i garancija našeg opstanka zbog veličine i svetosti njihove žrtve i krvi kojom je natopljena naša domovina. Stoga su bosanskohercegovački muslimani prema svakom mjestu na kojem su šehidi pokopani razvijali kulturu sjećanja na njihovu jedinstvenu ulogu, istovremeno tako jačajući i vlastito samopouzdanje - naglasio je on.

Podsjetio je da su u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad muslimanima Bošnjacima svoje živote dali mnogi šehidi.

- Na cijelom prostoru ove zemlje ponikli su novi šehitluci. Svako ovo šehidsko mezarje zauvijek je svjedok o borbi našega naroda za opstanak u slobodi i dostojanstvu. Putokazi su to i poruke novim generacijama o nužnosti očuvanja vlastite domovine, s težnjom da u njoj svi ljudi žive u slobodi, miru i sigurnosti - potcrtao je muftija tuzlanski.

Muftija Fazlović se osvrnuo na to je li danas govoriti o šehidima i njihovom značaju nerazdvojivo od smisla i značaja domovine i treba li u njihovoj žrtvi tražiti stalni poticaj za borbu za domovinu.

Graditi i razvijati

- Domovina Bosna i Hercegovina je natopljena krvlju šehida, njihov zalog je u njenim temeljima. Uloga i primjer šehida su poruka ljudima svakog vremena: domovini se daje i daruje, a ne samo uzima od nje; domovini i zemlji se mnogo duguje, a domovina ništa ne duguje ljudima. Valja mijenjati pogrešne predodžbe i shvatanja domovine, jer su ljudi - njeni stanovnici - ti koji je oblikuju i uređuju, organizirajući u njoj dostojan život i trasirajući put prosperiteta za svakoga, bez razlika po bilo kojoj osnovi - kazao je muftija.

Naglasio je da sjećanje na šehide treba da u našu svijest "utka osjećaj neodvojive pripadnosti i odanosti Bosni i Hercegovini, kao našoj obećanoj zemlji".

- Nju ne treba tražiti negdje drugo, ni na Istoku ni na Zapadu; u njoj se rađamo, s njom se poistovjećujemo i njoj pripadamo. Iz osjećaja neodvojive pripadnosti i odanosti domovini proizlazi rad za njenu dobrobit koju pronalazimo u dobrobiti svih njenih ljudi. To se postiže odgovornim i predanim odnosom prema životnim ulogama i zadaćama svih sinova i kćeri našeg naroda. Upravo takvim odnosom prema emanetima, utemeljenim na svijesti o veličini žrtve najboljih od nas, ponosno i odlučno treba da se gradi i razvija vlastita domovina - poručio je, između ostalog, muftija Fazlović.



S obzirom na to da se Dan šehida obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama, muftija je ukazao koja je poruka u tome da se sjećamo šehida u momentima radosti.



- Poruka iz izvora naše vjere, koja jasno govori o vrijednostima šehida, konstatirajući da su živi iako mi to ne osjećamo, nalaže nam da Dan šehida obilježavamo i u vrijeme bajramske radosti. Činjenica da Dan šehida obilježavamo drugi dan Ramazanskoga bajrama dodatno rasvjetljava i naglašava veličinu njihove žrtve i potrebu da se taj polog čuva u svijesti Bošnjaka. Zbog toga se, između ostaloga, sjećamo šehida u danima radosti, jer smo voljom Uzvišenoga i njihovim zalaganjima i žrtvom, u prilici da obilježavamo bajrame i da budemo ono što jesmo u našoj domovini. Takvu vrstu slobode i prilike za dostojan život imaju svi ljudi naše zemlje, sa svim svojim različitostima, što je rezultat borbe protiv zla i nečovječnosti, na čijem čelu su bili i ostali prvaci otpora u Bosnu i Hercegovini - bosanski šehidi - naglasio je muftija tuzlanski.

Plemenita žrtva šehida

Bajramska radost je ove godine pomiješana s tugom i sjećanjem na žrtve zločina počinjenih u Vlasenici. Kako je naglasio muftiija, „šehidske dženaze koje već dugo svakog aprila obavljamo u Vlasenici, naš su kolektivni zavjet da ćemo istrajati da se svaki ubijeni Bošnjak pronađe i da se svaki zločinac kazni“.

- Na šehitsko mezarje u Vlasenici, kao i na sve druge naše šehitluke, trajno ćemo dolaziti, ako Bog da. U našoj vjeri i pobožnosti svjedočit ćemo plemenitu žrtvu šehida i jačati svijest o vrijednostima za koje su oni dali svoje živote. Hiljade Bošnjaka, među kojima je mnogo djece, ubijeno je tokom agresije u Vlasenici. Nad njima je počinjen težak zločin koji se mora u potpunosti rasvijetliti. Obaveza svih nas, i institucija i svakog pojedinca, jeste da odlučno zahtijevamo kaznu za zlodjela velikih razmjera koja su isplanirana i počinjena nad Bošnjacima Vlasenice. Istrajat ćemo na tom putu istine i pravde, zajedno s porodicama šehida. I istrajat ćemo u našoj podršci Bošnjacima koji danas žive u svom gradu. Zajedno ćemo se suprostaviti svim vidovima pritisaka na Bošnjake Vlasenice koji se još uvijek provode od strane lokalne vlasti. Na to nas obavezuju šehidi Vlasenice i njihovi najbliži. Dug je svih nas da čvrsto stojimo uz Bošnjake Vlasenice koji s dostojanstvom i hrabrošću čuvaju svoju rodnu grudu i bore se za svoja neprikosnovena prava - poručio je muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.