"Avazov" vremeplov: Kako je govorio dugogodišnji latvijski šef diplomatije za naš medij 2015. godine

Edgars Rinkevičs je dugogodišnji šef latvijske diplomatije, a 2015. godine dolazio je u posjetu Bosni i Hercegovini.

Nekoliko mjeseci nakon posjete BiH, 3. juna on je ekskluzivno govorio za "Dnevni avaz".

U nastavku vam donosimo taj tekst.

- Edgars Rinkevičs, šef diplomatije Latvije i trenutni predsjedavajući Vijeća Evropske unije za opće poslove, koje je 20. aprila donijelo odluku o aktiviranju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) za BiH, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za "Dnevni avaz" da je Unija kao nikada do sada spremna da potakne napredovanje naše države ka članstvu. Latvija od 1. januara predsjedava EU, a ovu poziciju predat će 1. jula Luksemburgu.

Dva aktera

- Obnovljeni pristup Unije prema BiH, koji je, praktično, nastao za vrijeme predsjedavanja Latvije, ima jedan nepokolebljiv cilj, a to je vraćanje vaše države na put reformi. No, ovaj obnovljeni pristup ima dva aktera - EU i BiH. Mi podržavamo Zajedničku izjavu za reforme za EU, od koje je sve krenulo. Ali, to je bio samo prvi korak BiH prema Uniji - kazao je Rinkevičs za "Avaz".

Upravo ste rekli suštinu onoga što treba biti jasno i bh. političarima. Ali, imaju li oni kapacitet da to učine?

- Da! Ključna je, naravno, implementacija toliko potrebnih reformi, usmjerenih ka rješavanju onoga što predstavljaju brige građana, posebno u oblasti socioekonomskih pitanja. Dakle, EU očekuje konkretan napredak u vezi s inicijalnim planom reformi, kako bi bili utvrđeni daljnji koraci na evropskom putu vaše države.

Vidite, posjetio sam BiH u martu, kada sam razgovarao s političkim vodstvom države. Tada su svi sagovornici potvrdili opredjeljenje Vijeća EU da je potrebna politička volja i predanost kako bi bile pokrenute potrebne reforme.

Kako to učiniti, kada je trenutna politička situacija u BiH više nego složena? Stranke koje su formirale vlast na državnom i federalnom nivou u proteklim sedmicama isključivo vode borbu za pozicije u javnim preduzećima. Federalna vlast zapala je u duboku krizu.

- Ostaje mi da vjerujem Izjavi usvojenoj u Parlamentu BiH u kojoj se svi obavezuju na reforme, a koja upravo pokazuje konsenzus među različitim političkim strankama. Ona govori o najvažnijim zadaćama koje se moraju završiti. Nadam se da će sve buduće odluke biti donesene u istom duhu uz već pokazano jedinstvo.

Intenzitet kontakata

A šta je s jedinstvom i posvećenosti EU za budućnost BiH? U kojoj je mjeri jedan od pokazatelja bio sastanak predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića sa 20 ministara vanjskih poslova zemalja članica EU održan sredinom aprila?

- Navodite dobar primjer koji ilustrira nedvosmislenu posvećenost EU evropskoj perspektivi BiH. Uostalom, o tome najbolje govori i intenzitet kontakata između dužnosnika s obje strane u proteklom periodu. Sada je važno da BiH iskoristi ovu priliku koja joj se nudi. Vjerujem da bi ovo trebalo poticati provedbu potrebnih reformi, kao i sveukupni razvoj BiH.

Provesti potpunu istragu o napadu u Zvorniku

Kako gledate na regionalnu sigurnost na Balkanu te nedavne događaje u Zvorniku i u Kumanovu. Postoji li zabrinutost da bi Balkan mogao postati novo konfliktno područje?

- Oštro osuđujemo napade u Zvorniku i Kumanovu. Važno je da se provede potpuna i transparentna istraga u vezi s ovim incidentima kako bi bili utvrđeni priroda i motiv napada.

Svakako, ovi nas događaji ponovo podsjećaju na nužnost jedinstva i odlučnost u borbi protiv svih vrsta nasilja, a to je prije svega odgovornost svih političkih aktera u regiji.

Nadam se da Rusija neće destabilizirati prilike u BiH

Postoji li zabrinutost o tome da bi Rusija mogla destabilizirati prilike u BiH, prvenstveno svojim utjecajem na predsjednika RS Milorada Dodika?

- Nadam se da se to neće dogoditi. Mislim da bismo svi trebali, uključujući i Rusiju, shvatiti negativne posljedice koje bi ovakva politika mogla prouzrokovati za BiH.