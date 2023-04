Mina Ibrahimović iz Tešnja pravi čudesne predmete: Medicinska sestra u svijetu dekupaž mašte

Mina Ibrahimović iz Tešnja (38), po zanimanju medicinska sestra, spletom okolnosti nikada nije radila u struci. Život ju je odveo na put kreativnosti na kojem se, sudeći prema interesu za njene radove, odlično snašla.

Skup hobi

- Ideja mi je sinula sasvim slučajno. Na internetu sam vidjela predmete ukrašene dekupaž tehnikom i to me jako zainteresiralo. Dekupaž je sam po sebi, za one koji ne znaju, tehnika isijecanja salvetica, rižinog papira, pelir papira. Prvi predmet koji sam ukrasila je bila mala kutija za nakit i tako se rodila velika ljubav prema dekupažu - rekla nam je Ibrahimović.